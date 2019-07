LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (25 de julio)

LA AGENDA DEL JUEVES 25 DE JULIO EUROPA - El Banco Central Europeo anunciará su decisión de política monetaria y luego el presidente, Mario Draghi, hablará en una rueda de prensa del resultado de la reunión del Consejo de Gobierno. (1145 GMT)

- Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles del mundo, reporta sus resultados del primer semestre. Se espera que no recorte sus previsiones, pese a la menor demanda por automóviles en China, su mayor mercado.

- El Parlamento español votará por segunda vez sobre si nombrar al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para un nuevo mandato. No se espera que los socialista de Sánchez reviertan el fracaso de la primera votación del martes.

- El inventor francés y “soldado volador” Franky Zapata se prepara para intentar cruzar el Canal de la Mancha con un dispositivo de propulsión. Zapata partirá de Sangatte en Francia y tratará de llegar a Dover en Reino Unido.

ESTADOS UNIDOS - El Departamento de Comercio informará de los pedidos de bienes duraderos. Se espera un aumento de un 0,7% en junio después de la caída del 1,3% en mayo. (1230 GMT)

- El Departamento de Trabajo reportará los pedidos iniciales de subsidios por desempleo, que probablemente aumentaron a 219.000 en la semana que terminó el 20 de julio. (1230 GMT)

- El Departamento del Tesoro vende deuda a siete años, tras una subasta de bonos a cinco años el miércoles que tuvo una baja demanda. (1700 GMT)

- Alphabet Inc., empresa matriz de Google, presenta resultados del segundo trimestre. Analistas esperan un aumento de los ingresos por más ventas de anuncios y una sólida contribución de otros negocios.

- Amazon.com Inc. reportará resultados del segundo trimestre. Los analistas esperan un aumento en los ingresos por una creciente demanda por sus negocios de nube, publicidad y compras en línea.

- Intel Corp reportará sus resultados. Los analistas esperan una caída en los ingresos del segundo trimestre debido a la floja demanda por chips para centros de datos y módems.

MÉXICO - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con el de Honduras, Juan Orlando Hernández, para discutir sobre migraciones y desarrollo.

- La empresa de materiales de construcción Cemex, el conglomerado FEMSA y el banco Banorte presentan resultados del segundo trimestre.

- Zoológico en Ciudad de México presenta nuevos cachorros de hiena. BRASIL - El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, visita Brasil.

- El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, y su par de China ofrecerán una rueda de prensa antes de la reunión del grupo de los países BRICS en Río de Janeiro. (1400 GMT) ARGENTINA - EL gobierno da a conocer cifras de actividad económica de mayo y de balanza comercial de junio. CHILE - Ministros de Hacienda de la APEC se reúnen en Santiago hasta el 26 de julio para preparar cumbre de presidentes de fin de año. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS EEUU CHINA- Los principales negociadores de China y Estados Unidos se reunirán en Shangái durante dos días para la próxima ronda de conversaciones comerciales, confirmó el Ministerio de Comercio de China. PUERTO RICO- La gente bailó en las calles de la ciudad vieja de San Juan después de que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que renunciaría a raíz de mensajes de chat ofensivos que provocaron protestas masivas en la isla caribeña. METALES- A las 1109 GMT, el oro al contado subía un 0,04%, a 1.426,39 dólares la onza, mientras que, a las 0954 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) quedaba casi sin cambios a 6.000,50 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1110 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 1,08%, a 63,86 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 1%, a 56,44 dólares por barril. El índice paneuropeo de grandes valores STOXX 600 subía un 0,3 por ciento.

MERCADOS EUROPA- Las acciones europeas abrieron al alza, mientras que los sólidos informes de resultados de la farmacéutica Roche, la cervecera AB Inbev y la casa de artículos de lujo LVMH destacaron en medio de una avalancha de cifras trimestrales, antes de que el Banco Central Europeo tome una previsible decisión sobre los tipos de interés. MERCADOS ASIA- Las acciones más destacadas de China sumaron un 0,5% en Shanghái, por esperanzas de los inversores antes de las reuniones que mantendrán la próxima semana negociadores de Washington y Pekín, a pesar de las escasas señales de que pueda haber avances reales en la guerra comercial, mientras que el Nikkei japonés tocó un pico de casi tres meses. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES FACEBOOK INC- Los ingresos de la red social superaron las estimaciones de analistas por segundo trimestre consecutivo, pero pese a que acordó pagar 5.000 millones de dólares para resolver una investigación sobre privacidad de datos, la compañía reveló que afronta un nueva investigación antimonopolio. Los resultados trimestrales y el acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos sobre temas de privacidad muestran el progreso significativo de Facebook para enfrentar dos de sus mayores desafíos, pero la investigación antimonopolio supone un obstáculo en su camino.

FORD- Reportó una ganancia menor a la esperada por los cargos para reestructurar sus unidades en Europa y América del Sur, y el fabricante de autos ofreció un pronóstico de ganancias que no cumplió con las expectativas de los analistas. Prácticamente todas las ganancias antes de impuestos del segundo trimestre de Ford provinieron de América del Norte, su mercado más lucrativo, donde las camionetas altamente rentables generan márgenes para el fabricante de automóviles que tiene su sede en Dearborn. WALL STREET- El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos, después de que comentarios de Texas Instruments sobre la demanda mundial de chips mitigaron el impacto de los débiles reportes de ganancias de Boeing. Los papeles de Texas Instruments Inc subieron un 7,4% después de que la compañía dio a entender que una desaceleración global en la demanda de microchips no sería tan larga como se temía. El Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0,29% para cerrar en 27.269,97 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 0,47% a 3.019,56 unidades. En tanto, el Nasdaq Composite sumó un 0,85% a 8.321,50 puntos. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en sus niveles más altos de la historia.

EEUU INVESTIGACIÓN- El exfiscal especial de Estados Unidos Robert Mueller enfatizó que no había exonerado al presidente Donald Trump de haber obstruido a la justicia, como ha sostenido el mandatario, pero una audiencia en el Congreso ayudó poco a promover el juicio político que proponen algunos legisladores demócratas. Trump, en tanto, se declaró ganador: “Este es un gran día para el Partido Republicano. Y se podría decir que un gran día para mí”, dijo el presidente tras el largo testimonio de Mueller sobre su investigación sobre la interferencia rusa en la campaña electoral de 2016.

MÉXICO INMIGRANTES- México habilitará nuevos espacios para acoger a migrantes en el norte del país, en un intento por desahogar los saturados albergues donde miles de personas han esperado por meses una respuesta a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos como parte de un acuerdo entre ambos países. Los dos nuevos albergues, que estarán a cargo del gobierno federal, serán instalados en las ciudades fronterizas de Tijuana, en el estado Baja California, y Ciudad Juárez, en Chihuahua, con capacidad inicial para 4.000 personas cada uno.

CHILE COBRE- El Congreso chileno derogó una ley que obligaba a la minera estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, a financiar a las fuerzas armadas y estableció un nuevo mecanismo para la entrega de recursos a los militares. El nuevo cuerpo legal incorpora controles al financiamiento y fue aprobado en momentos que la justicia chilena está procesando a exjefes militares por malversación de fondos públicos. (REUTERS HE)