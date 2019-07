LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (30 de julio)

LA AGENDA DEL MARTES 30 DE JULIO EEUU:

-El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) inicia su reunión de política monetaria de julio. El mercado espera que la Reserva Federal recorte las tasas de interés por primera vez en una década al cierre del encuentro de dos días.

-El Departamento de Comercio publica el dato de gasto del consumidor correspondiente a junio. Analistas consultados por Reuters esperan un aumento de un 0,3%, luego de la expansión de un 0,4% registrada en mayo. (1230 GMT)

-La Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces (NAR, por su sigla en inglés) difunde la cifra de ventas pendientes de casas de junio. Expertos prevén un incremento del 0,5%, luego del 1,1% visto en mayo. (1400 GMT) -El grupo Conference Board reporta su índice de confianza del consumidor correspondiente a julio. El mercado anticipa que la cifra haya subido a 125,0 desde el 121,5 de junio. (1400 GMT) -El privado Instituto Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés) da a conocer su reporte semanal de inventarios locales de crudo. (2030 GMT)

-El gigante tecnológico Apple Inc entrega sus resultados del tercer trimestre. Analistas esperan una leve alza de sus ingresos, ayudada por la estabilización de las ventas del iPhone en China. (2000 GMT) -Primer día del segundo debate por la nominación presidencial del Partido Demócrata, organizado por CNN en Detroit, Michigan. (0000 GMT del miércoles)

BRASIL:

-El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, visita Sao Paulo para promover el comercio con Brasil y ofrecerá una conferencia de prensa. -Familiares reciben los cuerpos de los reos que murieron durante un motín en una prisión.

MÉXICO:

-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa de una rueda de prensa. (1200 GMT)

-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público divulga el balance fiscal correspondiente a junio. En mayo, el país registró un déficit de 5.692,8 millones de pesos. (2100 GMT)

PERÚ:

-Quinto día de competencia de la edición XVIII de los Juegos Panamericanos en Lima, en los que se disputarán 419 eventos en 39 disciplinas deportivas.

VENEZUELA:

-El líder opositor Juan Guaidó preside una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas. (2300 GMT)

RESTO DEL MUNDO

-El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el Representante de Comercio, Robert Lighthizer, se reúnen con el viceprimer ministro chino, Liu He, para sostener dos días de negociaciones comerciales en Shanghái. -La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania revela su Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. (1200 GMT)

-El Buró Nacional de Estadísticas de China entrega su Índice de Gerentes de Compra (PMI, por su sigla en inglés) del sector manufacturero correspondiente a julio. (0100 GMT del miércoles) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS JAPÓN- El Banco de Japón se abstuvo de ampliar las medidas de estímulo económico, pero señaló su disposición a hacerlo “sin dudarlo” si la desaceleración mundial pone en peligro la recuperación económica del país. HONG KONG- Cientos de manifestantes de Hong Kong paralizaron el funcionamiento de los trenes durante la hora punta de la mañana, causando el caos en los desplazamientos a la ciudad en la última campaña antigubernamental contra la ex colonia británica. METALES- A las 1113 GMT, el oro al contado subía un 0,10%, a 1.428,06 dólares la onza, mientras que el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cedía un 0,6%, a 5.980 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1115 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 0,97%, a 64,33 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,91%, a 57,39 dólares por barril.

MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas caían el martes ante pesimistas previsiones de Bayer y Lufthansa, mientras que una libra en retroceso ayudaba a que Londres fuera la plaza con la mayor subida por segundo día consecutivo. El índice de referencia STOXX 600 caía un 1%. MERCADOS ASIA- El panorama en Asia fue algo mejor durante la noche. El Nikkei japonés ganó un 0,4%, mientras que Shanghái subió un 0,3% y el índice Hang Seng de Hong Kong mejoró un 0,2%. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES FED - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a la Reserva Federal a ir más allá de “un pequeño recorte de tasas” esta semana, elevando la presión sobre el banco central estadounidense para que rebaje los costos del crédito por encima de lo que espera Wall Street. En una serie de tuits previos al encuentro de la Fed, agendado para el martes y el miércoles, Trump reiteró sus críticas a las autoridades monetarias independientes de Estados Unidos, a las que acusó de ser demasiado cautas en comparación con China y Europa. MÉXICO - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la economía mexicana no ha entrado en recesión, como auguran analistas y bancos de inversión, y que, por el contrario, “va muy bien”. Analistas estiman una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano para el segundo trimestre de 2019, tras un retroceso en los primeros tres meses del año, en medio de un debilitamiento de la producción industrial y la desaceleración de distintos indicadores.

WALL STREET - Las acciones de Estados Unidos retrocedieron desde los máximos récord que marcaron la semana pasada, debido a que los inversores se tomaron un respiro antes de un esperado recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal y buscaron señales de avance en el diálogo entre Washington y Pekín. Los papeles de Amazon.com Inc y Facebook Inc fueron los mayores lastres del S&P 500 y el Nasdaq, en una sesión en la que ambos índices anotaron pérdidas. El Dow Jones cerró con ganancias, impulsado por los títulos de 3M Co, Johnson & Johnson y Apple Inc.

BREXIT - La libra esterlina tocó un mínimo de más de dos años después de que el gobierno del nuevo primer ministro, Boris Johnson, dijo que asume que habrá un Brexit sin acuerdo porque una “obstinada” Unión Europea se niega a renegociar su acuerdo de divorcio. Muchos inversores aseguran que un adiós no pactado impactaría a la economía mundial, haría que la británica entre en recesión, perjudicará a los mercados financieros y debilitaría la posición de Londres como gran centro financiero internacional. (REUTERS HE)