LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (31 de julio)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES 31 DE JULIO EEUU: -El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) divulga su comunicado de política monetaria tras una reunión de dos días. (1800 GMT)

-El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrece una conferencia de prensa para explicar la decisión de política monetaria del organismo. (1830 GMT)

-La firma ADP publica su reporte sobre el crecimiento del empleo privado en el país. Los mercados esperan que el sector haya creado 150.000 posiciones en julio, en comparación al aumento de 102.000 en junio. (1215 GMT)

-MNI presenta su Índice de Gerentes de Compras del sector manufacturero de Chicago correspondiente a julio. (1345 GMT)

-La gubernamental Administración de Información de Energía (EIA) entrega su reporte semanal de inventarios y producción de petróleo. Analistas consultados por Reuters esperan una baja de 2,6 millones de barriles, luego del descenso de 10,8 millones de barriles registrado en la semana previa. (1430 GMT)

-General Electric reporta sus resultados del segundo trimestre antes de la apertura del mercado.

-La firma sueca de música en streaming Spotify Technology divulga sus resultados corporativos. Los analistas estarán pendientes del número de suscriptores premium que atrajo la empresa en el segundo trimestre. (1230 GMT) -Segundo día del debate por la nominación presidencial del Partido Demócrata organizado por CNN en Detroit, Michigan. (0000 GMT del jueves)

BRASIL: -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística informa el Índice de Precios al Productor correspondiente a junio. (1200 GMT)

-El IBGE revela las cifras de desempleo de junio. (1200 GMT)

-El Comité de Política Monetaria del Banco Central informa su decisión sobre la tasa de interés Selic. (2100 GMT)

-El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, se reúne con el presidente Jair Bolsonaro y el ministro de Economía Paulo Guedes en Brasilia. (1800 GMT)

MÉXICO: -El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su conferencia de prensa diaria. (1200 GMT) -Ciudad Juárez abre un renovado refugio para inmigrantes que podrá albergar a más de 3.000 personas.

COLOMBIA:

-El Departamento Nacional de Estadísticas presenta su informe de desempleo de junio. (1400 GMT) PERÚ: -El presidente Martín Vizcarra se reúne con su gabinete de ministros en el Palacio de Gobierno. -Sexto día de la edición XVIII de los Juegos Panamericanos, que se realiza en Lima con la participación de 6.890 atletas de 41 países de la región, que compiten en 39 disciplinas.

CHILE:

-El INE publica el dato de producción de cobre en junio. (1300 GMT)

-El INE revela las cifras de producción manufacturera de junio. (1300 GMT)

-La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presenta su informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019, que entregará proyecciones de crecimiento económico actualizadas para los países de la región. (1500 GMT)

-La Armada chilena y miembros de la compañía minera CAP trabajan para contener un vertido de 40.000 litros de diésel frente a la isla de Guarello en la costa sur de la Patagonia.

PARAGUAY:

-El nuevo ministro de Relaciones Exteriores Antonio Rivas asume su cargo en Asunción. (1230 GMT)

RESTO DEL MUNDO:

-El presidente de Colombia, Iván Duque, se reúne en Pekín con su par de China, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Keqiang. (0800 GMT)

-Caixin divulga su Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero chino correspondiente a julio. (0145 GMT del jueves) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS FED- El mercado espera que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte sus tasas de interés por primera vez en una década, dando un impulso moderado a una economía que enfrenta obstáculos por las disputas comerciales y una desaceleración mundial. MÉXICO- La economía de México avanzó un 0.1% entre abril y junio a tasa desestacionalizada respecto al trimestre previo, dijo el instituto de estadísticas, INEGI. METALES- A las 1129 GMT, el oro al contado subía un 0,02%, a 1.430,90 dólares la onza, mientras que el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres sumaba un 0,3%, a 5.962,50 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1129 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 0,63%, a 65,13 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,67%, a 58,44 dólares por barril.

MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas abrieron estables, después de que los sólidos resultados del banco francés BNP Paribas contrarrestaran el impacto negativo de las cifras publicadas por el banco británico Lloyds, con las miras puestas a la decisión sobre tasas de la Fed. MERCADOS ASIA- Las acciones asiáticas exceptuando Japón cayeron a un mínimo de seis semanas, con un declive cercano al 1% en los títulos de la China continental y del 1,3% en Hong Kong. El Nikkei japonés declinó un 0,7%. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES COMERCIO- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a China que no espere al término de su mandato para cerrar un pacto comercial, y dijo que si es reelecto en los comicios de noviembre de 2020 Pekín no conseguirá ningún acuerdo o tendrá uno peor. “El problema con que ellos esperen ... es que si y cuando yo gane, el acuerdo que tendrán será mucho más duro del que estamos negociando ahora ..., o no habrá ningún pacto”, escribió Trump en Twitter mientras empezaban las conversaciones en Shanghái entre representantes de ambos países.

MÉXICO- El presidente Andrés Manuel López Obrador planea enviar al Congreso en las próximas semanas una propuesta de reforma a la Constitución para prohibir las condonaciones de impuestos. La medida forma parte de los esfuerzos del mandatario por elevar la recaudación fiscal y llenar el agujero en ingresos que dejará la estatal Pemex en las finanzas públicas, sin faltar a sus promesas de campaña de no crear nuevos gravámenes o elevar los existentes. “Que se elimine de la Constitución”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria. “Que quede establecido que está prohibido que se condonen impuestos, para que se acaben los abusos que se cometían en ese sentido”.

EEUU- Los gastos y precios del consumidor de Estados Unidos anotaron un alza moderada en junio, lo que apunta a un crecimiento económico más lento y a una inflación benigna que podría reforzar los argumentos de la Fed para recortar las tasas.

EEUU-BRASIL- Trump dijo que buscará un acuerdo comercial con Brasil, lo que sugiere que una relación amistosa con su par Jair Bolsonaro podría ayudar a reducir las barreras comerciales entre las dos mayores economías de América. “Vamos a trabajar en un acuerdo de libre comercio con Brasil”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca sin ofrecer detalles.

SOJA- Una delegación oficial china visitará Argentina en agosto para inspeccionar plantas de molienda de soja, representantes del Gobierno y de la industria del país sudamericano dijeron a Reuters, un paso clave en la búsqueda de Argentina de exportar harina de soja al principal consumidor mundial del alimento. Hace años que Argentina -el mayor proveedor global de harina de soja- intenta acceder al mercado chino, que usa sus masivas compras del derivado para alimentar a sus piaras de cerdos. Sin embargo, el gigante asiático, que posee una industria de molienda propia, hasta el momento se ha resistido.

BREXIT- El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió que liderará la salida de Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre “pase lo que pase”, mientras la libra esterlina se desplomaba e Irlanda advertía que el bloque no renegociará el acuerdo de divorcio acordado el año pasado. La libra cayó por apuestas de los inversores de que la arriesgada política de Johnson sobre el Brexit podría provocar un adiós desordenado, sembrando el caos en la economía mundial y en los mercados financieros. (REUTERS HE CS)