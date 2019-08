LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (6 de agosto)

LA AGENDA DEL MARTES 6 DE AGOSTO EEUU: -El Instituto Americano del Petróleo (API) publica su reporte de inventarios de crudo del país en la semana terminada el 3 de agosto. (2030 GMT)

-El Departamento del Tesoro realiza una subasta de bonos a tres años. (1700 GMT)

-El jefe de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, ofrece un discurso en la apertura de una conferencia sobre finanzas en Filadelfia. (1405 GMT)

-El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, participa en la conferencia inaugural sobre economía y política monetaria National Economists Club en Washington. (1705 GMT)

-Walt Disney publica sus resultados del tercer trimestre. Los mercados esperan que la compañía estadounidense se haya beneficiado del éxito de taquilla “Avengers: Endgame”, aunque es posible que reporte una baja de utilidades por los costos incurridos en el desarrollo de servicios digitales.

-El director de cine mexicano Guillermo del Toro recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (1830 GMT)

MÉXICO: -El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su rueda de prensa diaria. (1200 GMT)

-El INEGI publica sus datos sobre la producción y exportación de autos en julio. (1300 GMT)

-La mayor cadena minorista de México, Walmex, divulga sus cifras de ventas comparables de julio tras el cierre de los mercados.

ARGENTINA: -El Gobierno divulga su reporte sobre la producción industrial correspondiente a junio. (1900 GMT)

COLOMBIA:

-Un juez local daría a conocer su decisión sobre si el país andino expropió ilegalmente activos de Odebrecht durante una investigación sobre sobornos. Un fallo a favor de la firma brasileña podría significar que Colombia enfrente el pago de hasta 1.300 millones de dólares por daños.

PERÚ: -Representantes de China, Rusia, Estados Unidos y varios países latinoamericanos se reúnen en Lima para tratar la crisis de Venezuela. Se espera la asistencia del secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross.

-Duodécimo día de la edición XVIII de los Juegos Panamericanos, que se realiza en Lima con la participación de 6.890 atletas de 41 países de la región que compiten en 39 disciplinas.

VENEZUELA:

-El líder opositor Juan Guaidó preside una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas.

RESTO DEL MUNDO: -China publica sus anticipados datos sobre exportaciones e importaciones en julio, un barómetro para las perspectivas de crecimiento de la segunda mayor economía mundial y la demanda futura de materias primas. Economistas encuestados por Reuters prevén una caída de 2% en los envíos al exterior y un desplome de 8,3% en las importaciones durante el séptimo mes del año. (0000 GMT del miércoles).

-El Banco de Japón publica las minutas de su última reunión de política monetaria del 29 y 30 de julio. (2030 GMT)

-Se conmemora el 74 aniversario del ataque nuclear de Estados Unidos a la ciudad de Hiroshima. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BREXIT- Reino Unido está “listo y dispuesto” para pactar un acuerdo sobre el Brexit con la Unión Europea, dijo un alto cargo del Gobierno británico, después de que un periódico informara que el primer ministro Boris Johnson estaba buscando una salida del bloque no pactada. CHINA-EEUU- El periódico oficial del Partido Comunista de China dijo que Estados Unidos estaba “destruyendo deliberadamente el orden internacional”, un día después de que Washington calificara a Pekín de manipulador de la moneda en una intensa escalada en la guerra comercial. METALES- A las 1125 GMT, el oro al contado subía un 0,16%, a 1.465,90 dólares la onza, mientras que, El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0,2% a $ 5.697 por tonelada a las 1023 GMT.

PETRÓLEO- A las 1126 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 0,13%, a 59,89 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,46%, a 54,94 dólares por barril.

MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas se estabilizaban después de registrar su mayor caída de dos días en más de 3 años, mientras los datos optimistas de Alemania apaciguaban los nervios en torno a la escalada en las tensiones comerciales entre EEUU y China de las últimas semanas. El STOXX 600 paneuropeo ganaba un 0,06%. MERCADOS ASIA- La estabilización del yuan ayudó a los principales índices bursátiles a recortar las pérdidas de la tarde, pero los mercados chinos de todas formas volvieron a caer antes del cierre. El índice compuesto de Shanghái bajó hasta 3,1% antes de recuperarse y terminar con un declive de 1,6%, su peor nivel de cierre desde febrero. El índice Hang Seng de Hong Kong marcó su cierre más abrupto desde enero, al caer 0,7%. Por su parte el referencial Nikkei de la bolsa de Tokio descendió un 0,7%. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES MÉXICO-BANCOCENTRAL- El secretario de Hacienda dijo que “no es el momento” de que el banco central tenga un doble mandato, luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó recientemente que le gustaría que la entidad se ocupara de procurar el crecimiento económico y no sólo de controlar la inflación. “Mi opinión personal es que tenemos que seguir respetando la autonomía del Banco de México, tenemos que seguir respetando su mandato, es muy útil a la economía porque ayuda a anclar las expectativas de inflación a niveles más bajos”, dijo Herrera en entrevista al diario El Financiero. PERÚ-MINERÍA- El ministro de Economía Carlos Oliva descartó “grandes cambios” en política tributaria como consecuencia de la nueva ley minera que alista el Gobierno en busca de modernizar la norma que rige a la principal actividad económica del país. “No estamos previendo grandes cambios en la parte tributaria, obviamente analizaremos caso por caso, pero eso no debería ser el foco porque nosotros creemos que la carga tributaria que tienen ahora las mineras está en el promedio internacional y no podemos perder competitividad”, dijo Oliva en un encuentro con la prensa extranjera. PETRÓLEO-EEUU- Los inventarios habrían disminuido por octava semana seguida, mientras que las existencias de destilados y gasolina también habrían caído, según un sondeo preliminar de Reuters. Cinco analistas consultados antes de los reportes del Instituto Americano del Petróleo (API) y de la Administración de Información de Energía (EIA) estimaron, en promedio, que las existencias de crudo habrían caído en 3,3 millones de barriles en la semana terminada el 2 de agosto. WALLSTREET- Los principales índices de la Bolsa de Nueva York sufrieron su mayor baja porcentual diaria del año, después de que China dejó caer al yuan en respuesta a la última amenaza arancelaria por parte de Estados Unidos, lo que incrementó el temor a una escalada de la guerra comercial entre las dos potencias. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 767,27 puntos, o un 2,9%, a 25.717,74 unidades, mientras que el S&P 500 cayó 87,31 puntos, o un 2,98%, a 2.844,74 unidades. El Nasdaq, en tanto, perdió 278,03 puntos, o un 3,47%, a 7.726,04 unidades.

COREADELNORTE-CIBERATAQUES- Corea del Norte ha generado unos 2.000 millones de dólares para sus programas de armas de destrucción masiva usando ataques cibernéticos “generalizados y cada vez más sofisticados” para robar bancos y mercados de criptomonedas, según un informe confidencial de la ONU al que Reuters accedió. Pyongyang también “continuó mejorando sus programas nucleares y de misiles, aunque no realizó una prueba nuclear o un lanzamiento del ICBM (Misil Balístico Intercontinental)”, dijo el informe del comité de sanciones a Corea del Norte del Consejo de Seguridad de la ONU, conformado por expertos independientes que supervisaron el cumplimiento. EEUU-VENEZUELA- El asesor de seguridad nacional de La Casa Blanca John Bolton advirtió a China y Rusia que no apoyen más al presidente venezolano, Nicolás Maduro, porque el país petrolero podría no pagar su deuda tras la caída del actual Gobierno. Bolton dijo que un gobierno elegido democráticamente en Venezuela puede ver a los dos países como naciones hostiles por apoyar a lo que calificó como el “régimen criminal” de Maduro durante tanto tiempo y podría optar por no devolverles miles de millones de dólares en préstamos. (REUTERS HE MG/)