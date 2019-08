LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (12 de agosto)

LA AGENDA DEL LUNES 12 DE AGOSTO EEUU: -El Departamento de Agricultura publica su informe mensual sobre existencias y producción mundial de granos, que incluye proyecciones sobre las próximas cosechas de cereales y oleaginosas. (1600 GMT)

-Reuters divulga su sondeo semanal con estimaciones sobre los inventarios de petróleo y derivados del país.

-Citgo Petroleum Corp, la refinería estadounidense propiedad de Venezuela, nombraría a su nuevo presidente ejecutivo, según gente con conocimiento del tema, días después de que una corte confirmó la designación del actual directorio. (1330 GMT)

-Los abogados del comediante Bill Cosby presentan los argumentos orales de su apelación contra la condena por cargos de asalto sexual contra Andrea Constand. (1800 GMT) BRASIL:

-El Gobierno da a conocer los datos mensuales sobre Inversión Extranjera Directa (IED). -Mujeres indígenas protestan contra el gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

MÉXICO: -Reuters publica su sondeo entre analistas con proyecciones para las tasas de interés antes de la reunión de política monetaria del banco central.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su rueda de prensa diaria (1200 GMT)

COLOMBIA: -El banco central emite su reporte trimestral sobre proyecciones de inflación y crecimiento de la economía sudamericana. (1700 GMT)

-El conglomerado grupo Argos publica su reporte de resultados del segundo trimestre. (2200 GMT)

-La firma energética Ecopetrol da a conocer sus resultados financieros. (2200 GMT) CUBA:

-La estatal Cuba Ron S.A. firma un acuerdo con un socio aún no identificado para comercializar en el extranjero su ron “Santiago de Cuba”, quizás la marca más popular de la isla, siguiendo el exitoso modelo de Havana Club, comercializado por Pernord Ricard. (1400 GMT)

RESTO DEL MUNDO: -Se conmemora el Día Internacional de la Juventud.

-La activista medioambiental Greta Thunberg parte desde Gran Bretaña en un velero de competencias para llegar a Nueva York, donde asistirá a una cumbre sobre cambio climático de la ONU dentro de dos semanas.

-Pakistán celebra el 72 aniversario de la independencia de Reino Unido.

-El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúne con su par iraní, Hassan Rouhani, en el balneario de Sochi, junto al Mar Negro. (madrugada martes) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS ARGENTINA- El opositor de centroizquierda Alberto Fernández logró una abrumadora diferencia sobre el mandatario neoliberal Mauricio Macri en las primarias de Argentina, lo que lo dejó a un paso de ganar la presidencia en las elecciones de octubre. BREXIT - Estados Unidos quiere una exitosa salida de Reino Unido de la Unión Europea, proceso que Washington respaldará con un tratado de libre comercio entre ambas naciones, dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, a funcionarios británicos.

METALES- A las 1123 GMT, el oro al contado subía un 0,61%, a 1.505,97 dólares la onza, mientras que el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,5%, a 5.728,50 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1123 GMT, el crudo referencial Brent restaba un 0,65%, a 58,15 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 1,14%, a 53,88 dólares por barril.

MERCADOS EUROPA- Las ganancias iniciales de las bolsas de Europa desaparecieron rápidamente a media sesión y los futuros de Wall Street operaban en terreno negativo, después de que los indicadores del Asia-Pacífico terminaron la sesión con pérdidas. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas subieron, lideradas por las ganancias en las acciones de consumo y valores, luego que Pekín mostró apoyo a sus mercados de capital al relajar el financiamiento de márgenes en medio de las persistentes preocupaciones comerciales. El CSI300 subió un 1% a 3.668,57 puntos mientras que el índice Shanghai Composite ganó un 0,7% a 2.794,30 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL VIERNES COMERCIO- El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos aún continúa las negociaciones comerciales con China, pero que no se prevé un acuerdo por el momento, además decidió que Washington no hará negocios con el gigante chino de las comunicaciones Huawei Technologies. Trump, hablando con periodistas en la Casa Blanca, también cuestionó si se realizaría una ronda de conversaciones programada para principios de septiembre. MÉXICO- La producción industrial repuntó en junio frente al mes previo impulsada por una recuperación en todos sus componentes, en particular la minería, que registró su mejor desempeño en un año y medio. La actividad industrial subió un 1,1%, después de caer un 2,5% en mayo, de acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Durante el sexto mes del año, la minería creció un 2,5%, su mayor avance desde enero de 2018, mientras que la construcción repuntó un 3,1% y un 0,3% la industria manufacturera.

TRUMP- El presidente de Estados Unidos llamó a la Reserva Federal a bajar su tasa de interés de referencia en un punto porcentual, diciendo que la economía de la nación está “esposada” por la política monetaria del banco central. Donald Trump, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, dijo que la fortaleza del dólar está perjudicando a los manufactureros estadounidenses y que la Fed debe bajar sus tasas.

REINO UNIDO- La economía británica se contrajo inesperadamente por primera vez desde el 2012 en el segundo trimestre, lastrada por un descenso de las manufacturas justo cuando el primer ministro Boris Johnson prepara la salida del país de la Unión Europea sin un acuerdo de divorcio. En la señal económica más alarmante desde el referendo del Brexit del 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) se redujo a una tasa trimestral de 0,2% en los tres meses a junio, por debajo de las expectativas de economistas en un sondeo de Reuters que apuntaban a una expansión nula. PERÚ- El Banco Central no descarta un nuevo estímulo monetario en septiembre tras recortar en 25 puntos básicos a 2,50% su tasa de interés de referencia, dijo el gerente central de estudios económicos del organismo, Adrián Armas. La entidad redujo el jueves -como esperaba el mercado- su tasa de interés tras mantenerla estable 16 meses, en momentos en que la economía del país minero muestra signos de desaceleración y la inflación se ubica dentro del rango meta.

HUAWEI- El gigante chino de las telecomunicaciones reveló su sistema operativo patentado para celulares y otros dispositivos, en un momento en que las restricciones impuestas por Estados Unidos en mayo amenazan con reducir el acceso de la firma china a tecnologías estadounidenses como Android. No obstante, Huawei Technologies dijo que por ahora seguirá usando el Android de Google para sus teléfonos avanzados y que el nuevo software será desplegado de manera gradual para respaldar dispositivos como relojes inteligentes y aparatos de realidad virtual. SOFTBANK- El grupo japonés está en conversaciones avanzadas para invertir en la plataforma mexicana de autos usados ​​Kavak y la firma de tecnología financiera Konfío, dijeron varias personas con conocimiento de las pláticas, lo que subraya el interés de SoftBank en México dentro de su plan de inversión en Latinoamérica. SoftBank Group Corp está discutiendo una inversión en Kavak, una plataforma en línea para comprar y vender autos usados, dijeron tres personas que hablaron bajo condición de anonimato porque las pláticas no son públicas. Las negociaciones también han progresado con Konfío, que ayuda a pequeñas empresas a obtener préstamos, dijeron dos de las personas. BAYER- La compañía alemana no ofreció pagar miles de millones de dólares para resolver extrajudicialmente las más de 18.000 demandas en Estados Unidos relacionadas con su herbicida de glifosato, Roundup, dijo el mediador Ken Feinberg, tras reportes que hicieron que las acciones se dispararan hasta un 11%. “Bayer no ha propuesto pagar 8.000 millones de dólares para resolver las demandas. Ese reporte es pura ficción”, sostuvo Feinberg a través de un correo electrónico. “Ni siquiera se discutieron las compensaciones en las mediaciones”. (REUTERS HE MG/)