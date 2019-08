LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (22 de agosto)

LA AGENDA DEL JUEVES 22 DE AGOSTO EEUU: - El Departamento del Trabajo publica su informe semanal sobre las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo. Las estimaciones del mercado apuntan a un alza de los pedidos de ayuda a una tasa desestacionalizada de 216.000 en la semana pasada (1230 GMT).

-El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) publica su índice de gerentes de compras (PMI) de la actividad del sector servicios en Estados Unidos de julio (1345 GMT). Analistas esperan una lectura de 52,8. -El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) publica su índice de gerentes de compras (PMI) de la actividad manufacturera en agosto. Analistas esperan una lectura de 50,5 (1345 GMT) -El presidente de la Reserva Federal de Minéapolis, Neel Kashkari, participa en el panel “Too Big to Fail: Where Do We Go From Here?” en la Universidad de Minesota (1830 GMT)

ARGENTINA: - Los argentinos tienen contemplado salir a las calles para exigir un programa de emergencia y protestar contra los pagos de la deuda. (2200 GMT)

- Se espera que la agencia de estadísticas de Argentina divulgue que la actividad económica en junio subió 1,2%, luego de un aumento de 2,6% en el mes anterior. - La Bolsa de Cereales de Buenos Aires da a conocer su reporte semanal sobre cultivos.

CANADÁ:

- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostendrá conversaciones con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland. Es probable que los temas incluyan el comercio y las tensiones en las relaciones con Venezuela y China.

EUROPA:

- Activistas antiglobalización y el cambio climático se reunirán con manifestantes chalecos amarillos y nacionalistas vascos antes de una reunión del G-7 en Francia este fin de semana en rechazo al crecimiento entre la brecha entre ricos y pobres.

-El presidente italiano, Sergio Mattarella, sostiene reuniones con los principales delegados de los partidos, incluido el líder de la Liga, Matteo Salvini; el jefe del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, y el máximo representante de Forza Italia, Silvio Berlusconi.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS ITALIA- El jefe de Estado italiano, presidente Sergio Mattarella, quiere que los partidos políticos lleguen a un acuerdo para formar un nuevo gobierno en los próximos días si quieren evitar elecciones anticipadas, dijo una fuente cercana a él. EUROZONA- El crecimiento de la actividad empresarial de la zona euro mejoró en agosto ayudado por una enérgica actividad de servicios y por una menor ralentización de la industria manufacturera, pero los temores acerca de la guerra comercial hicieron que las expectativas para el futuro se desplomaran a su nivel más bajo en más de seis años, mostró una encuesta. METALES- A las 1130 GMT, el oro al contado restaba un 0,43%, a 1.495,55 dólares la onza, mientras que, a las 1129 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,64% a 5.696 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1131 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 0,75%, a 60,75 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subía un 0,81%, a 56,13 dólares por barril.

MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas seguían la estela de los mercados asiáticos y cotizaban a la baja, al enfriarse el ánimo de los inversores tras las actas de la última reunión de la Reserva Federal. El índice paneuropeo STOXX 600 restaba un 0,22%. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas terminaron una sesión volátil al alza, ya que las ganancias en las compañías de consumo contrarrestaron el temor por la guerra comercial con Estados Unidos. El CSI 300 subió un 0,3% a 3.793,50 puntos mientras que el Shanghai Composite cerró con alza de 0,1% a 2.883,44 puntos. Por su parte, el Nikkei japonés subió un 0,05% a 20.628,01 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES FED- La Reserva Federal debatió recortar las tasas de interés de manera más agresiva en su última reunión, aunque los banqueros centrales estuvieron unidos para evitar mostrar un aparente camino hacia nuevas reducciones de los tipos, según las actas de la cita realizada a fines de julio. El banco central de Estados Unidos redujo las tasas en 25 puntos básicos al cierre de la reunión efectuada el 30 y 31 de julio. Las minutas de la reunión mostraron una gran preocupación entre los funcionarios del organismo por una desaceleración económica mundial, las tensiones comerciales y una inflación débil.

EEUU- El presidente Donald Trump dijo que era “el elegido” para abordar los desequilibrios comerciales con China, a pesar de que investigadores del Congreso advirtieron que sus aranceles podrían reducir la producción económica de Estados Unidos en un 0,3% en 2020. Trump aseguró a periodistas que su vida sería más fácil si no hubiera lanzado una guerra comercial con China, pero defendió sus medidas y sostuvo que creía que todavía es posible lograr un acuerdo comercial entre las economías más grandes del mundo.

BREXIT- La canciller alemana, Angela Merkel, desafió a Reino Unido a encontrar alternativas a la salvaguarda fronteriza irlandesa en 30 días, en una jornada en la que el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que no habrá una renegociación al acuerdo del Brexit. Más de tres años después de que Reino Unido decidió en un referendo salir de la Unión Europea, todavía no está claro en qué términos, o incluso si se concretará, la segunda economía más grande del bloque abandonará el club al que se unió en 1973. MÉXICO- Los exportadores mexicanos de tomates llegaron a un acuerdo de último minuto con el gobierno de Estados Unidos que desactiva una investigación antidumping, elimina el cobro de aranceles y pone fin a disputa comercial de varios meses. Bajo el acuerdo, la gran mayoría de las exportaciones de tomates mexicanos estarán sujetas a inspecciones en la frontera. Sin embargo, dejarán de pagar el arancel del 17,56% que se les impuso en mayo, luego de que las dos partes no renovaron un acuerdo previo que mantenía suspendida una investigación por competencia desleal.

MÉXICO TASA- El banco central reduciría en septiembre su tasa de referencia en otros 25 puntos base para cerrar el 2019 en un 7,75%, según una encuesta del grupo financiero Citibanamex, luego de que el ente emisor sorprendió al mercado la semana pasada con un recorte de un cuarto de punto porcentual. De las 26 instituciones financieras locales y extranjeras que participaron en el sondeo, 19 esperan una nueva baja al costo de los créditos de 25 puntos base en la próxima reunión del 26 de septiembre del banco central, desde su actual nivel del 8%.

BRASIL- El presidente Jair Bolsonaro acusó sin pruebas a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de estar provocando incendios en la selva amazónica para avergonzar a su gobierno después de que éste les retiró la financiación. Bolsonaro dijo que “todo indica” que las ONG están yendo a la Amazonia para “prender fuego” a la selva. Al ser preguntado sobre si tiene pruebas que respalden su acusación, afirmó que no tiene “un plan escrito”, agregando que “no es así como se hace”. (REUTERS HE)