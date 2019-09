LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (6 de septiembre)

LA AGENDA DEL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE EEUU - El Departamento del Trabajo da a conocer un esperado dato de nóminas no agrícolas, que habrían aumentado en 158.000 empleos en agosto, en comparación con una subida de 164.000 puestos de trabajo registrado en julio. En tanto, es probable que la tasa de desempleo haya permanecido sin cambios en 3,7% en agosto. (1230 GMT) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participa en el panel de discusión “Perspectivas económicas y política monetaria” antes de un evento organizado por el Instituto Suizo de Estudios Internacionales, en la Universidad de Zúrich. (1630 GMT)

BRASIL - El estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulga los precios al consumidor, que habrían aumentado un 0,11% en agosto desde el 0,19% del mes anterior. Los precios probablemente aumentaron un 3,44% en los 12 meses finalizados en agosto, frente a una subida de 3,22 por ciento en julio. (1200 GMT)

- Grupos de agricultores y ecologistas lanzarán el viernes en São Paulo una campaña conjunta para combatir la deforestación en el bioma amazónico, en un intento por “crear conciencia” sobre el problema y sus causas y buscar un “diálogo” con las autoridades responsables de combatir el acaparamiento de tierras en la Amazonía. (1500 GMT)

COLOMBIA

- Los jefes de Estado de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia se reúnen en Leticia, Colombia, para forjar un pacto para proteger el bosque tropical más grande del mundo mientras se desatan incendios en Brasil y Bolivia. Se espera que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se una mediante una videoconferencia. CHILE - La agencia oficial de estadísticas da a conocer los datos de inflación de agosto. Se espera que los precios al consumidor hayan subido un 0,2% en el mes, cifra similar a la lectura de julio.

RESTO DEL MUNDO

- El Papa Francisco celebra una misa masiva en el Estadio de Zimpeto, en las afuras de Maputo, Mozambique.

- El viceprimer ministro ruso, Dmitry Kozak, se reúne con el viceprimer ministro chino, Han Zheng, y asisten a una ceremonia en el Gran Salón del Pueblo en Pekín.

- El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, habla en el foro anual Ambrosetti.

- Las selecciones de baloncesto de Argentina y Venezuela se enfrentan por el mundial que se disputa en China. (1300 GMT) - El músico Roger Waters habla sobre su nuevo documental: ‘Roger Waters Us + Them’ antes de su estreno en el 76° Festival de Cine de Venecia. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS REINO UNIDO- Los partidos británicos de la oposición discutirán cómo responder a la propuesta de Boris Johnson de convocar unas elecciones anticipadas, después de que el primer ministro dijera que preferiría morir en una zanja en lugar de retrasar la partida de la Unión Europea prevista para el 31 de octubre. IRÁN- Irán dijo que había dado otro paso para reducir aún más los compromisos asumidos bajo el acuerdo nuclear de 2015 con las naciones más poderosas del mundo, según medios de comunicación iraníes, en represalia por las sanciones que Estados Unidos reimpuso a Teherán. METALES- A las 1119 GMT, el oro al contado restaba un 0,89%, a 1.505,61 dólares la onza, mientras que, a las 1121 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,5% a 5.815,50 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1120 GMT, el crudo referencial Brent caía un 1,94%, a 59,77 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 1,76% a 55,31 dólares por barril.

MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas abrían planas tras dos sesiones en positivo, ante el desvanecimiento del efecto causado esta semana por las alentadoras señales en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y por la estabilidad política en Europa, con la atención de los inversores puesta en el informe de empleo de EEUU, que se publicarán a lo largo del día. El índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía prácticamente sin cambios a las 0715 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas terminaron al alza, registrando sus mejores ganancias semanales desde finales de junio, ya que Pekín prometió impulsar aún más la economía, mientras que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se enfriaron. El índice referencial del mercado subió un 0,6% a 3.984,51 puntos mientras que el Shanghai Composite ganó un 0,5% a 2.999,60. Por su parte el Nikkei japonés aumentó un 0,54% a 21.199,57 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES COMERCIO- China y Estados Unidos acordaron mantener conversaciones comerciales de alto nivel a principios de octubre en Washington, dijo el Ministerio de Comercio de China, en un contexto de temor a que la escalada de la guerra comercial desencadene una recesión económica mundial. El anuncio se produjo después de una llamada el mismo día entre el vice primer ministro de China, Liu He, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, según informó el Ministerio de Comercio en un comunicado en su página web.

BREXIT- El plan del primer ministro británico, Boris Johnson, de iniciar una campaña electoral en que presenta al Parlamento como el enemigo del Brexit, se vio ensombrecido cuando su hermano menor renunció al gobierno por el “interés nacional”. En la medida en que el Reino Unido se encamina a una elección, el Brexit sigue dominando la agenda a más de tres años del referendum en que británicos votaron para abandonar la Unión Europea. Las opciones van desde una salida turbulenta sin acuerdo hasta abandonar el intento.

ECONOMÍA EEUU- La actividad del sector servicios estadounidense se aceleró en agosto y los empleadores privados impulsaron la contratación, lo que sugiere que la economía continuó creciendo a un ritmo moderado, pese a la tensión comercial que ha avivado el temor a una recesión en los mercados financieros. Los informes alentadores del jueves se conocen justo después de datos de esta semana que muestran que el sector manufacturero se contrajo por primera vez en agosto, luego de una escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

ARGENTINA- El candidato peronista a la presidencia, Alberto Fernández, dijo que no tiene sentido tener petróleo si las compañías internacionales se lo llevan, sugiriendo que un gobierno que lidere no sería amigable con los inversores extranjeros. “No tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tengo que dejar que vengan multinacionales a llevárselo”, dijo Fernández tras un discurso en el Parlamento español en Madrid.

ITALIA- El nuevo Gobierno de Italia tomó posesión, con el proeuropeo Partido Democrático (PD) y el Movimiento 5 Estrellas alineados en una hasta hace poco impensable coalición que ha sido recibida con los brazos abiertos por los mercados financieros. Todo apunta a que el nuevo Ejecutivo italiano buscará una relación mucho menos conflictiva con la Unión Europea que el anterior, formado por la coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el grupo de extrema derecha la Liga, fuente de constantes fricciones en torno al presupuesto de la UE y a las normas migratorias.

RUSIA- El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que su país produciría misiles que estaban prohibidos bajo un histórico pacto nuclear que fue desechado el mes pasado, pero que Moscú no los desplegaría a menos que Estados Unidos lo hiciera primero. En un foro económico en Rusia, Putin dijo que Moscú ha instado a Washington a reducir la carrera armamentista entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría, pero que no había recibido respuesta. (REUTERS HE JIC)