Mais de 370 pessoas ficam feridas durante protestos em Beirute, dizem socorristas

Polícia chuta cartucho de gás lacrimogêneo durante um protesto em Beirute, Líbano 18/01/2020 REUTERS/Mohamed Azakir

BEIRUTE (Reuters) - Socorristas libaneses trataram mais de 370 pessoas feridas durante várias horas de confrontos entre forças de segurança e manifestantes que atingiram o centro de Beirute na noite de sábado.

Foi o número mais alto na noite mais violenta desde que protestos em grande parte pacíficos eclodiram no Líbano em outubro. À medida que o país se afunda mais em uma crise econômica, a raiva ferveu uma elite dominante que dominava o poder desde a guerra civil de 1975-1990.

Multidões voltaram às ruas perto do parlamento no domingo. “Não temos medo. Isso é tudo para o nosso futuro e nossos filhos”, disse Bassam Taleb, sapateiro que participava do protesto.

“O país está congelado. O Estado não está fazendo nada, eles são um bando de ladrões. E se você tem dinheiro no banco, não consegue nem tirar cem dólares”.

As pessoas também se voltaram contra os bancos - que restringiram o acesso à poupança - com alguns destruindo a fachada da associação bancária no sábado à noite.

A Cruz Vermelha Libanesa disse que tratou de 220 pessoas feridas de ambos os lados no sábado, levando 80 delas para o hospital. A Defesa Civil disse que deu primeiros socorros a outros 114 e levou 43 pessoas ao hospital.

As Forças de Segurança Interna disseram que 142 policiais ficaram feridos.

A fumaça envolveu um distrito comercial da capital, quando a polícia disparou saraivadas de gás lacrimogêneo e disparou canhões de água. Eles perseguiram centenas de homens e mulheres perto do parlamento do Líbano até altas horas da noite.

Os manifestantes gritando “revolução” lançaram pedras, barreiras de aço e vasos de flores. Eles cantaram contra o orador e ministro do Interior do Líbano, tentando invadir uma parte fortemente barricada do centro de Beirute, que inclui o parlamento.

Por Ellen Francis, reportagem adicional de Yara Abi Nader