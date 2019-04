Ataque aéreo golpea Trípoli, fuerzas este de Libia envían buque de guerra a puerto petrolero

Foto de archivo. Mujeres libias participan de una manifestación para pedir el fin de los ataques de Khalifa Haftar sobre la capital, en la Plaza de los Mártires en Trípoli, Libia, 26 de abril, 2019. REUTERS/Ahmed Jadallah

TRÍPOLI, Libia (Reuters) - Ataques aéreos azotaron la capital de Libia el sábado por la noche cuando las fuerzas orientales leales a Khalifa Haftar emprendieron una campaña de tres semanas para tomar Trípoli y también confirmaron por primera vez que habían enviado un buque de guerra a un puerto petrolero.

Las fuerzas de Haftar del Ejército Nacional Libio (LNA), que está aliada a un gobierno paralelo, han lanzado repetidamente ataques aéreos desde que comenzó una ofensiva hace tres semanas para tomar la capital del gobierno internacionalmente reconocido.

La ofensiva ha exacerbado el caos en Libia desde el derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011, amenaza con interrumpir los suministros de petróleo, impulsar la migración en todo el Mediterráneo a Europa y desbaratar los planes de la ONU para una elección para poner fin a las rivalidades entre las administraciones rivales en el este y el oeste.

Las fuerzas de Trípoli han hecho retroceder al LNA en tierra en algunos suburbios del sur en los últimos días. Se pudo oír a una presunto avión no tripulado por casi una hora y media seguido por ocho fuertes explosiones, según testigos. Se oía fuego antiaéreo.

Reuters no pudo determinar con certeza si un avión o avión no tripulado estaba detrás de los ataques, aunque los residentes informaron un zumbido similar al de un avión no tripulado.

Los ataques aéreos se produjeron antes de que el LNA hubiera enviado un barco de guerra al puerto petrolero del este de Ras Lanuf, después de días de rumores no confirmados de que un barco de la marina extranjera había sido avistado.

El portavoz de LNA, Ahmed Mismari, dijo a los reporteros que sus fuerzas habían enviado el patrullero Alkarama a Ras Lanuf, en la región clave de la Media Luna Roja de Libia, como parte de una “misión de entrenamiento” para visitar la sala de operaciones y asegurar las instalaciones petroleras.

El año pasado, el LNA recibió el buque patrullero, que anteriormente era propiedad de una empresa con una dirección postal en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según un informe de la ONU que supervisa las violaciones de un embargo de armas en Libia.

Un ingeniero portuario dijo que el atraque del barco de la marina no había afectado a las exportaciones de petróleo que iban normalmente. No quedó inmediatamente claro si el barco se había ido.

Reporte de Ulf Laessing, Ayman al-Warfalli, Hesham Hajali y Ahmed Elumami. Escrito por Ulf Laessing. Editado en español por Janisse Huambachano