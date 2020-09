Sept 1 (Reuters) - Payments processor StoneCo Ltd on Tuesday raised its bid for Brazilian software company Linx SA to 35.10 reais ($6.52) per share, outbidding Totvs SA . ($1 = 5.3830 reais) (Reporting by Munsif Vengattil in Bengaluru; Editing by Shounak Dasgupta)

