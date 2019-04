Lenguaje inclusivo sí...pero con límites, dice escritor español Pérez Reverte

BUENOS AIRES (Reuters) - El escritor español Arturo Pérez Reverte apoya el lenguaje inclusivo pero dice que se niega a decir “todes” para evitar ser considerado machista, mientras asegura que la mujer será la gran protagonista de la narración del futuro, un relato que tal vez no esté en los libros sino en las series y las redes sociales.

El escritor español Arturo Pérez Reverte sonríe durante la edición número 45 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina, el 28 de abril de 2019. Foto tomada el 28 de abril de 2019. REUTERS/Lucila Sigal

Pérez Reverte presentó el domingo su última novela “Sabotaje” en la 45 edición de la Feria Internacional de Libro de Buenos Aires, una de las más prestigiosas de América Latina, en una conferencia en la que defendió la lengua como herramienta de trabajo y cuestionó el radicalismo en el lenguaje inclusivo.

“El lenguaje inclusivo es necesario, hablaríamos latín si no hubiera cambiado el lenguaje. Y es verdad que el lenguaje responde a unos modelos masculinos (...) que es evidente que están cambiando. Es así y así tiene que ser”, dijo el escritor, periodista y miembro de la Real Academia Española de 67 años.

“La mujer está ejerciendo ahora roles que antes no desempeñaba y es evidente que la lengua debe adaptarse a ello. Lo que pasa es que hay límites y el límite es la estupidez. Yo puedo decir señoras y señores, presidenta, jueza pero no voy a decir ‘todes les niñes’”, dijo.

“Para mí la lengua es una herramienta de trabajo. Entonces necesito que mi herramienta de trabajo sea limpia, buena, eficaz, nítida, clara”, agregó.

Pérez Reverte considera que la literatura no puede aspirar a crear nada nuevo si no a dar versiones personales de temas que han sido escritos incontables veces, pero que hay una mujer nueva que será la gran protagonista de las novelas del futuro, aunque seguramente la narración llegue en otros formatos.

“Esto (el libro) está muerto, le queda poco tiempo, unos 20, 30, 50 años. La gran narración será manejada por las redes sociales, series de televisión, ese tipo de cosas y ahí es donde, bajo el soporte que toque dentro de 50 o 100 años, habrá heroínas que ni siquiera podemos imaginar”, dijo ante un auditorio colmado en una sala con capacidad para 1.000 personas.

“Se ha escrito muy poco hasta ahora (...) No hay todavía una literatura sincera que aborde a esta mujer de la que estamos hablando (...) El gran protagonista del futuro, la gran narración del futuro, sin lugar a dudas, va a ser la mujer como durante 3.000 años ha pasado con el hombre”, agregó.

LOS MALOS SON MÁS INTERESANTES

Pérez Reverte, quien tiene más de dos millones de seguidores en Twitter y lectores en 40 países, presentó “Sabotaje”, parte de la trilogía del espía “sinvergüenza” Lorenzo Falcó, ambientada durante la Guerra Civil Española.

“Falcó es un tipo que no tiene escrúpulos. Estoy harto de los buenos (...) Los malos son mucho más interesantes que los buenos. Es más, de un malo se aprende mucho más que de un bueno”, dijo el autor, quien ha sido corresponsal de guerra.

“Cuando me fui a esos sitios y estuve entre asesinos, violadores, torturadores, gente del lado oscuro de la vida, descubrí que hay muchas más lecciones interesantes que en el lado luminoso de la vida (...) Con esa mirada escribí a Falcó, no quería hacer un paladín de la bondad”, agregó.

El autor de “El capitán Alatriste” y “La Reina del Sur” presentó el libro el domingo, mientras en España se celebraban las elecciones generales, pero no habló de política, salvo para decir que “lo que veo en el mundo no me gusta”.

“Fui educado pensando en el ser humano como elemento capaz de mejorar gracias a la cultura y la inteligencia. Para los que fuimos educados en esa creencia, es muy difícil cuando te das cuenta de que los discursos que priman en las redes sociales, en la política y tal son justamente lo opuesto a eso”, concluyó.

Reporte de Lucila Sigal, Editado por Juana Casas