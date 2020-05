Série de livros "Crepúsculo" terá novo volume com perspectiva do vampiro Edward

Robert Pattinson e Kristen Stewart 16/11/2012 REUTERS/Thomas Peter

LOS ANGELES (Reuters) - A escritora Stephenie Meyer entusiasmou os fãs de sua série de livros “Crepúsculo”, nesta segunda-feira, ao anunciar que lançará um volume que antecede a saga e explora a história de amor dos personagens da perspectiva do vampiro Edward Cullen.

Intitulado “Sol da Meia-Noite”, o novo livro narrará o passado de Cullen e o momento em que ele se encontra pela primeira vez com Bella Swan, uma colega humana do ensino médio que mais tarde se torna sua esposa. Os livros anteriores contaram o ponto de vista de Bella.

A história “tem uma reviravolta nova e decididamente sombria” no livro iminente, disse a editora Little, Brown and Company em uma descrição em seu site.

Os quatro volumes originais da saga “Crepúsculo” venderam mais de 100 milhões de cópias. A partir de 2008, eles foram adaptados para uma série de filmes de sucesso estrelados por Robert Pattinson e Kristen Stewart.

No programa “Good Morning America”, da rede ABC, Meyer disse esperar que o livro seja uma distração bem-vinda durante a pandemia global de Covid-19.

“Estamos em um momento louco, e eu não tinha certeza de que era a hora certa de lançar este livro, mas alguns de vocês estão esperando há muito, muito tempo. Não parecia justo fazê-los esperar mais”.

“Crepúsculo” se tornou um dos principais assuntos do Twitter nesta segunda-feira.

Por Lisa Richwine