Lyft inicia 'road show' para su OPI a la sombra de Uber

(Reuters) - Lyft Inc inició el lunes la promoción entre inversores de su oferta pública inicial (OPI) de acciones, apuntando a una valoración de hasta 23.000 millones de dólares y buscando atraer a gestores de fondos antes de que su rival Uber Technologies Inc comience sus operaciones bursátiles en abril.

Las OPI de Lyft y Uber representan un hito para los unicornios tecnológicos de Silicon Valley, que durante años han despreciado el mercado de valores en favor de aumentar capital en rondas privadas.

Sin embargo, el repunte del mercado en los últimos años está llevando a muchas empresas de tecnología -como Airbnb Inc, Slack Technologies Inc y Stripe Inc- a planificar su debut en el mercado bursátil.

Tanto Uber como Lyft están perdiendo dinero, por lo que, al igual que otras ‘start-up’ tecnológicas antes que ella, buscarán aprovechar la expectación de los inversionistas por una OPI de tecnología, que genera mucho interés.

Lyft, que tiene su sede en San Francisco, dijo en una presentación regulatoria el lunes que planea vender un poco más de 30 millones de acciones clase A, que tienen menos derechos a voto que los títulos clase B, en entre 62 y 68 dólares por acción.

Su objetivo es recaudar hasta 2.000 millones de dólares en su OPI en una valoración completamente diluida de hasta 23.000 millones de dólares, que incluye acciones restringidas.

Lyft está en camino de ser la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) de tecnología de Estados Unidos desde Snap Inc en 2017. También sería la décima OPI de tecnología o internet más grande de todos los tiempos en ese país, según el proveedor de datos Dealogic.

Lyft inició su ‘road show’ para la OPI en Nueva York el lunes y martes. La compañía tendrá reuniones en Boston y Nueva York durante esta semana entre los inversionistas y cofundadores Logan Green y John Zimmer, así como con el director financiero, Brian Roberts, y la vicepresidenta de relaciones con inversionistas, Catherine Buan.

Uber, por su parte, espera una valoración de hasta 120.000 millones de dólares, según fuentes. La empresa planea lanzar su OPI en abril, informó Reuters. [nL1N2112AZ]

