Arrecadação federal cai 17,7% em julho e tem pior dado para o mês desde 2009

15/10/2010 REUTERS/Bruno Domingos

BRASÍLIA (Reuters) - A arrecadação do governo federal teve queda real de 17,7% em julho sobre igual mês do ano passado, a 116 bilhões de reais, divulgou a Receita Federal nesta quinta-feira. Este foi o pior desempenho para o período desde 2009 e veio levemente abaixo da expectativa de arrecadação de 116,5 bilhões de reais, segundo pesquisa Reuters com analistas.

Apesar da redução, a performance no mês representou uma melhora na comparação com as fortes quedas vistas em abril (-28,79%), maio (-32,52%) e junho (-29,59%), meses fortemente impactados pelos efeitos na economia do surto da Covid-19.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, a arrecadação teve recuo de 15,2% sobre o mesmo período do ano passado, em termos reais, a 781,956 bilhões de reais.

Por Gabriel Ponte