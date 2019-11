Arrecadação federal quebra sequência de 6 meses de alta com queda de 0,02% em outubro

BRASÍLIA (Reuters) - A arrecadação do governo federal ficou praticamente estável em outubro, com queda real de 0,02% sobre igual mês de 2018, a 135,202 bilhões de reais, divulgou a Receita Federal nesta segunda-feira. O dado veio pior que a expectativa de 138,77 bilhões de reais, segundo pesquisa Reuters com analistas, e quebrou uma sequência de seis dados positivos seguidos registrados nos meses anteriores.

Apesar das receitas administradas pela Receita, que envolvem o recolhimento de impostos, terem subido em termos reais 1,47% sobre outubro do ano passado, as receitas administradas por outros órgãos, sensibilizadas por royalties de petróleo, caíram 15,44% na mesma base, levando o resultado geral para o vermelho.

No ano até agora, a arrecadação geral também teve um desempenho negativo em janeiro (-0,66%) e março (-0,58%). No acumulado de janeiro a outubro, houve alta real de 1,92%, a 1,264 trilhão de reais. Na série corrigida pela inflação, este foi o melhor desempenho para o período desde 2014 (1,289 trilhão de reais). Na semana passada, o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, havia dito que, conforme números preliminares, a arrecadação em outubro havia sido de 135 bilhões de reais, dado confirmado nesta segunda-feira. Para os 10 primeiros meses do ano, contudo, ele indicou um resultado de 1,140 trilhão de reais.

Por Marcela Ayres