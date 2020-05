Brasil tem superávit comercial de US$6,7 bi em abril, governo prevê +US$46,6 bi no ano

Trabalhador inspeciona grãos de soja durante colheita perto do município de Campos Lindos 18/02/2018 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil teve superávit comercial de 6,7 bilhões de dólares em abril, melhor resultado para o mês desde 2017 (+7 bi), divulgou o Ministério da Economia nesta segunda-feira.

O dado também veio acima da projeção de um superávit de 6,15 bilhões de dólares, segundo pesquisa Reuters com analistas.

Enquanto as exportações somaram 18,3 bilhões de dólares no mês, as importações alcançaram 11,6 bilhões de dólares.

Para o ano, o Ministério da Economia previu que o superávit da balança comercial será de 46,6 bilhões de dólares, queda de 3% sobre o patamar de 48 bilhões de dólares de 2019.

Por Marcela Ayres