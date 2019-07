REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO, 11 Jul (REUTERS) - As vendas no varejo brasileiro recuaram 0,1 por cento em maio na comparação com o mês anterior e subiram 1,0 por cento sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de alta de 0,20 por cento na comparação mensal e de avanço de 1,30 por cento sobre um ano antes.

