Brasil tem superávit comercial de US$4,5 bi em maio, pior para o mês em 5 anos

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil teve superávit comercial de 4,5 bilhões de dólares em maio, menor para o mês desde 2015 (+2,8 bilhões de dólares), num mês marcado por queda mais forte na ponta das exportações, divulgou o Ministério da Economia nesta segunda-feira. O dado veio um pouco abaixo da projeção de um superávit de 4,743 bilhões de dólares, segundo pesquisa Reuters com analistas.

Notas de dólar e de euro 07/05/2017 REUTERS/Kai Pfaffenbach/Ilustração

As exportações somaram 17,9 bilhões de dólares no mês, recuo de 4,2% sobre igual mês do ano passado, afetadas pelo forte recuo dos preços internacionais em meio ao desaquecimento da demanda global com a crise do coronavírus.

Segundo o ministério da Economia, houve retração de 15,6% nos preços dos bens vendidos pelo Brasil ante maio de 2019. Já o volume comercializado subiu 5,6%, com recordes registrados no período para todos os meses da série histórica para embarques de petróleo, açúcar, farelo de soja, café e carne bovina.

No setor agropecuário, o volume exportado aumentou 36,1%.

“O bom desempenho exportador do agronegócio tem compensado o recuo observado para as exportações de produtos industrializados, conferindo resiliência ao setorexportador nacional e contribuindo para uma queda menos acentuada da atividade doméstica, em um contexto de queda progressiva do PIB global”, disse o Ministério da Economia em nota.

Na comparação com maio do ano passado, as exportações para Ásia subiram 27,7%. Somente para China, Hong Kong e Macau o crescimento foi de 35,2%.

IMPORTAÇÕES

As importações do país caíram 1,6% em maio sobre um ano antes, a 13,4 bilhões de dólares. Em nota, o ministério ressaltou que o dado foi fortemente afetado pelas operações de nacionalização de duas plataformas de petróleo, no total de 2,7 bilhões de dólares, no âmbito do regime aduaneiro especial Repetro-Sped.

Desconsiderado esse efeito, as importações teriam sofrido uma queda de 21,7% pela média diária em relação a maio de 2019.

Caíram as compras de combustíveis (-61,6%), bens de consumo (-24,3%) e bens intermediários (-11%) sobre igual período do ano passado.

Nos primeiros cinco meses do ano, o saldo da balança comercial ficou positivo em 16,3 bilhões de dólares, queda de 17,9% em relação à mesma etapa de 2019 pela média diária das operações.

O Ministério da Economia reafirmou nesta segunda-feira sua previsão de um saldo comercial positivo em 46,6 bilhões de dólares, contração de 3% sobre o resultado do ano passado, em cálculo que já leva em conta o impacto global da pandemia.