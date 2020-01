BCE lança revisão que redefinirá sua missão e ferramentas

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu lançou nesta quinta-feira uma ampla revisão de sua política monetária, com expectativa de que a nova presidente, Christine Lagarde, redefina o principal objetivo do BCE e como alcançá-lo.

Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde 04/11/2019 REUTERS/Ralph Orlowski

O banco central da zona do euro ficou aquém de sua meta de inflação de pouco menos de 2% durante anos, mesmo depois que o antecessor de Lagarde, Mario Draghi, lançou medidas de estímulo cada vez mais agressivas.

Lagarde disse em uma entrevista coletiva que a revisão provavelmente levará cerca de um ano, mas sugeriu que pode demorar mais. “Acaba quando acabar”, disse ela.

Ela se recusou a comentar sobre as mudanças que poderia defender para a meta de inflação, mas prometeu: “Não deixaremos pedra sobre pedra e como medimos a inflação é claramente algo que precisamos avaliar”.

A revisão também analisará de perto como o banco pode incorporar o impacto econômico das mudanças climáticas em seus modelos de política monetária.

O BCE será fiel à sua estratégia atual até que uma nova seja adotada, disse Lagarde.

As autoridades do BCE não fizeram nenhuma mudança de política monetária nesta quinta-feira, simplesmente mantendo sua promessa de continuar comprando títulos e, se necessário, cortando as taxas de juros até que o crescimento dos preços na zona do euro retorne ao seu objetivo.

Enquanto a revisão ocorre, espera-se que o BCE não mexa em sua política monetária, como fez nesta quinta-feira.

“O Conselho espera que os juros do BCE permaneçam nos níveis atuais ou mais baixos até que a perspectiva de inflação mostre convergência de forma robusta para um nível suficientemente perto, mas abaixo, de 2% dentro de seu horizonte de projeção, e que tal convergência seja consistentemente refletida na dinâmica do núcleo da inflação”, disse o BCE.

Com a decisão desta quinta-feira, a taxa de depósito do BCE, atualmente sua principal ferramenta de juros, permanece na mínima recorde de -0,50%.