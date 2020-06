BCE amplia programa de compra de títulos para combater pandemia

Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, na sede do banco, em Frankfurt 04/11/2019 REUTERS/Ralph Orlowski

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu intensificou seu programa de compra de títulos nesta quinta-feira, seu mais recente esforço para apoiar a economia da zona do euro, que foi atingida por mais de dois meses de paralisações relacionadas à pandemia de coronavírus.

O BCE aumentou o tamanho do seu Programa de Compra de Emergência Pandêmica para 1,35 trilhão de euros, ante 750 bilhões de euros, e prorrogou o programa até junho de 2021, no mínimo, com o compromisso de reinvestir os recursos até pelo menos o final de 2022.

A medida foi projetada para fornecer espaço para que os governos com grandes déficits orçamentários abafem o impacto da pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial.

Por Francesco Canepa e Balazs Koranyi