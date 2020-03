Secretário diz que vai propor na 3ª redução de teto de juros de consignado a aposentados

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, informou que marcou para terça-feira reunião do Conselho Nacional de Previdência para propor diminuição do teto do juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, no âmbito de medidas anunciadas na semana passada para enfrentamento ao coronavírus.

Além disso, o governo está fechando projeto de lei para aumentar a margem consignável, devendo enviá-lo ao Congresso entre esta segunda e terça-feira.

Por Marcela Ayres; Edição de Camila Moreira