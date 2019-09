Brasil abre 121,4 mil vagas formais de trabalho em agosto--Caged

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil teve criação líquida de 121.387 vagas formais de emprego em agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia, no melhor dado para o mês desde 2013, embalado pelo setor de serviços.

O dado veio acima previsão em pesquisa Reuters com analistas, que indicava abertura de 98 mil vagas no mês.

No acumulado do ano até agosto, foram criadas 593.467 vagas, na série com ajustes, apontou o Caged, desempenho mais forte para o período desde 2014 (+751.456 postos).

DETALHAMENTO

Dos oito setores pesquisados pelo Caged, seis ficaram no azul em agosto, com destaque para serviços (+61.730 vagas), comércio (+23.626), indústria da transformação (+19.517) e construção civil (+17.306).

Serviços industriais de utilidade pública e agropecuária responderam pelo fechamento de empregos no mês, com 77 e 3.341 vagas encerradas, respectivamente.

De janeiro a agosto, o saldo positivo do setor de serviços encabeçou o ranking compilado pelo Caged, com 354.638 vagas criadas. Já o comércio fechou 58.893 postos.

Modernização trabalhista

Em agosto, foram registradas 12.929 admissões e 6.356 desligamentos no chamado trabalho intermitente. O saldo ficou positivo em 6.573.

Criada por meio da reforma trabalhista, a modalidade permite jornada em dias alternados ou por horas determinadas.

Na modalidade de trabalho parcial, foram 7.804 admissões e 5.154 desligamentos. O saldo, portanto, foi positivo em 2.650 vagas.

Por Isabel Versiani e Gabriel Ponte