26/02/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino - RC11BB7BF730

BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira o nome de Roberto Campos Neto à presidência do Banco Central por unanimidade, bem como as indicações de Bruno Serra Fernandes à diretoria de Política Monetária e de João Manoel Pinho de Mello à diretoria de Organização do Sistema Financeiro do BC.

Agora, os nomes deverão ser apreciados no plenário do Senado, sendo que a expectativa é que o processo ocorra ainda nesta terça-feira.

Por Marcela Ayres