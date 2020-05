Campos Neto prevê queda do PIB de 5% ou mais em 2020

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, previu nesta sexta-feira uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 5% ou mais neste ano, ligeiramente acima da projeção oficial do governo de retração de 4,7%.

Ao participar de evento virtual organizado pelo Valor Capital Group, ele também ponderou que, pelo fator medo, as pessoas não voltarão imediatamente a seus hábitos mesmo com a abertura da economia.

Na visão do presidente do BC, o fator medo irá permear o comportamento das pessoas até metade do ano que vem.

Por Marcela Ayres