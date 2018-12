Cargo de chair do Fed não está em perigo, diz assessor da Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - O cargo de chairman do Federal Reserve, ocupado por Jerome Powell, não está em risco, disse nesta quarta-feira o assessor econômico da Casa Branca Kevin Hassett, após as repetidas críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao banco central e a Powell por terem elevado a taxa de juros do país.

Questionado por repórteres na Casa Branca se o cargo de Powell ainda estava garantido, Hassett disse: “Sim, claro, 100 por cento”. Questionado novamente se o cargo de Powell não estava em perigo por conta de Trump, Hassett disse: “Absolutamente”.

Hassett também afirmou que Trump está “muito feliz” com seu secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, ao defender o Tesouro por uma recente ligação aos principais banqueiros para discutir os mercados

“Estou altamente confiante de que o presidente está muito feliz com o secretário Mnuchin”, disse Hassett à Fox Business Network. “Eu me encontrei com eles juntos no Oval (Gabinete) muitas e muitas vezes e eles têm um relacionamento de trabalho muito (...) produtivo”.

(Por Tim Ahmann e Makini Brice)

Stéfani Inouye