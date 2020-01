Exportações da China mostram força em dezembro enquanto mundo aguarda assinatura de acordo com os EUA

PEQUIM (Reuters) - As exportações da China subiram pela primeira vez em cinco meses em dezembro e mais do que o esperado, sinalizando uma modesta recuperação na demanda no momento em que Pequim e Washington concordaram em aliviar sua guerra comercial.

As duas maiores economias do mundo deverão assinar a fase 1 do acordo comercial na quarta-feira, marcando um significativo alívio mas não o fim da disputa.

Após um ano difícil, as exportações da China terminaram 2019 em alta, subindo 7,6% em dezembro sobre o ano anterior, mostraram dados da alfândega nesta terça-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters era de aumento de 3,2%, após queda de 1,3% em novembro.

As importações também superaram as expectativas, saltando 16,3% sobre o ano anterior, embora impulsionadas em parte pelos preços mais altos das commodities. A expectativa era de aumento de 9,6%, ante crescimento de 0,5% em novembro.

A China ainda registrou um superávit comercial de 46,79 bilhões de dólares em dezembro, contra expectativa de excedente de 48 bilhões e acima dos 37,93 bilhões de novembro.

No acumulado de 2019, as exportações mostraram-se resilientes às tensões comerciais, aumentando 0,5%, embora tenham ficado bem abaixo do ganho de quase 10% de 2018, refletindo as vendas mais fracas para os EUA.

As importações caíram 2,8% no ano passado, conforme o crescimento econômico da China desacelerou para mínimas em quase 30 anos, após aumentarem 15,8% em 2018.