BC da China promete ampliar suporte para economia afetada por coronavírus

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China vai ampliar o suporte à economia para aliviar o impacto do surto de coronavírus, mas a atividade deve se recuperar quando o vírus estiver sob controle, disse um dos vice-presidentes da autoridade monetária nesta sexta-feira.

O Banco do Povo da China está observando de perto o impacto do surto na segunda maior economia do mundo, e preparando ferramentas de política monetária para compensar a pressão, disse o vice-presidente Pan Gongsheng em entrevista à imprensa.

“Em termos de política monetária, o próximo passo é fortalecer os ajustes contracíclicos, manter liquidez ampla e razoável e fornecer um ambiente monetário e financeiro sólido para a economia real”, disse Pan.

“No contexto da epidemia e pressão negativa sobre a economia, é mais importante manter o crescimento econômico.”

Restrições de viagem e saúde pública estão exercendo uma pressão cada vez maior sobre o turismo, restaurantes e outras partes do setor de serviços, enquanto muitas fábricas suspenderam as operações até a próxima semana ou mais enquanto as autoridades tentam conter a disseminação do vírus.

Ainda assim o número de mortos subiu a 636 até o final da quinta-feira, com 31.161 pessoas infectadas.

Fontes disseram à Reuters que as autoridades chinesas estão preparando medidas, incluindo mais gastos fiscais e cortes de juros, em meio a expectativas de que o surto terá um impacto devastador sobre o crescimento do primeiro trimestre.