BC da China vê impacto limitado sobre economia de coronavírus

Um homem com máscara passa pela sede do Banco Popular da China, o banco central, em Pequim, China 03/02/2020 REUTERS/Jason Lee

HONG KONG (Reuters) - O banco central da China afirmou nesta quarta-feira que o impacto do coronavírus sobre a economia será limitado uma vez que a epidemia não mudou os fundamentos econômicos do país.

O Banco do Povo da China afirmou que ajudará nos esforços contra o vírus ampliando o crédito, incluindo com o empréstimos ou taxas de juros favoráveis para empresas envolvidas no controle da epidemia.

Eu seu relatório de implementação de política monetária do quarto trimestre, o banco acrescentou que também vai manter o iuan estável e a política monetária prudente para garantir estabilidade financeira.

Reportagem de Meg Shen e Twinnie Siu