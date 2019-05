Equipe da China ainda se prepara para discussões após Trump aumentar pressão sobre questão comercial

PEQUIM/WASHINGTON (Reuters) - A China afirmou nesta segunda-feira que uma delegação ainda está se preparando para ir aos Estados Unidos para negociações comerciais, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, aumentou a pressão sobre Pequim para alcançar um acordo, afirmando que vai elevar as tarifas sobre produtos chineses nesta semana.

As declarações de Trump no domingo marcaram uma forte intensificação das tensões entre as duas maiores economias do mundo, e uma mudança no tom do presidente, que na sexta-feira havia citado progresso em relação a um acordo.[nL1N22H00P]

“Também estamos no processo de entender a situação relevante. O que posso dizer a vocês é que a equipe da China está se preparando para ir aos Estados Unidos para as discussões”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, em entrevista à imprensa.

Mas Geng não disse se o vice-premiê, Liu He, que é a principal autoridade da China nas negociações, fará parte da delegação como planejado originalmente.

“O que é de vital importância é que ainda esperamos que os EUA possam trabalhar com a China para se encontrarem no meio do caminho e que se empenhem para alcançar um acordo mutualmente benéfico com base em respeito mútuo”, disse Geng.