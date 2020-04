BC da China corta taxa de compulsório para bancos pequenos para sustentar economia afetada por vírus

Pedestres com máscara de proteção contra coronavírus sobem escada rolante em Xangai 17/03/2020 REUTERS/Aly Song

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China informou nesta sexta-feira o corte do volume de dinheiro que bancos pequenos e médios devem manter como reserva, liberando cerca de 400 bilhões de iuanes (56,38 bilhões de dólares) em liquidez para sustentar a economia afetada pela crise do coronavírus.

O Banco do Povo da China disse em seu site que vai cortar a taxa de compulsório para esses bancos em 100 pontos básicos em duas fases. O primeiro corte de 50 pontos entrará em vigor em 15 de abril, e o segundo de outros 50 pontos valerá a partir de 15 de maio.

Além disso, a taxa de juros sobre o excesso de reservas das instituições financeiras com o banco central será reduzida a 0,35%, de 0,72%, a partir de 7 de abril.

O banco central tem afrouxado a política monetária desde que o surto do vírus aumentou em janeiro, reduzindo a taxa de empréstimo e dizendo aos bancos para oferecerem empréstimos baratos e alívio de pagamento a empresas que foram durante afetadas pelo surto.

Economistas preveem uma forte contração do Produto Interno Bruto da China no primeiro trimestre, com alguns esperando uma de 9% ou mais na comparação anual, a primeira contração do tipo em três décadas.

Reportagem de Lusha Zhang e Ryan Woo