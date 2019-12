China terá meta de crescimento ao redor de 6% para 2020, dizem fontes

PEQUIM (Reuters) - A China planeja estabelecer uma meta menor de crescimento, ao redor de 6%, para 2020, frente a 6%-6,5% este ano, confiando em uma despesa estatal em infraestrutura crescente para afastar o risco de uma desaceleração mais expressiva, disseram fontes do governo.

Líderes chineses estão tentando apoiar o crescimento para limitar perdas de empregos que poderiam afetar a estabilidade social, mas estão sob pressão para enfrentar riscos de dívida gerados por políticas baseadas em gastos públicos.

A meta proposta, a ser anunciada na sessão parlamentar anual da China em março, recebeu o apoio de lideranças seniores na Conferência do Trabalho de Economia Central este mês, que ocorreu a portas fechadas, de acordo com três fontes com conhecimento do assunto.

“Pretendemos manter o crescimento do próximo ano dentro de um intervalo razoável, ou em torno de 6%”, disse uma fonte que pediu anonimato.

As lideranças do país se comprometem a manter as políticas estáveis e mais efetivas para chegar às metas de crescimento em 2020, disse a mídia estatal na quinta-feira.