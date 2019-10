Autoridades comerciais da China completarão agenda em Washington, diz editor do Global Times

Assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, concede entrevista coletiva em Washington 06/09/2019 REUTERS/Joshua Roberts

(Reuters) - A delegação comercial da China planeja completar a agenda de consultas marcada nos Estados Unidos e deixar Washington na sexta-feira à noite, afirmou o editor do jornal estatal chinês Global Times.

“Algumas notícias dizem que a delegação chinesa vai reduzir sua permanência em Washington. Mas com base no que eu sei, a delegação...completará sua agenda de consultas marcada”, escreveu Hu Xijin no Twitter.

Os negociadores se reuniram pelo segundo dia na terça-feira em preparação para as primeiras reuniões a nível ministerial em mais de dois meses na quinta e sexta-feiras.

Reportagem de Rama Venkat em Bangalore