China fará cortes direcionados de compulsório e estabilizará comércio exterior em meio a vírus

Bandeira da China é vista em rua de Pequim 27/05/2019 REUTERS/Jason Lee

PEQUIM (Reuters) - A China fará cortes direcionados nas taxas de compulsório para bancos e tomará medidas para estabilizar o comércio exterior e o investimento — incluindo a redução da lista negativa de empresas— em meio ao surto de coronavírus, informou o gabinete do país nesta quarta-feira.

Os cortes direcionados nas taxas de compulsório - a proporção de dinheiro que os bancos devem manter em reservas - serão para financiamento inclusivo ou para apoio a pequenas empresas, de acordo com um comunicado no site do governo chinês.

A China também aumentará os vôos internacionais de carga para ajudar a estabilizar as cadeias globais de suprimentos, disse o comunicado divulgado após uma reunião do Conselho de Estado presidida pelo premiê Li Keqiang.

Por Tom Daly e Kevin Yao