Vice-premiê da China assinará acordo comercial com os EUA em Washington na próxima semana

PEQUIM (Reuters) - O vice-primeiro-ministro da China, Liu He, chefe da equipe de negociação do país na disputa comercial com os Estados Unidos, assinará a fase 1 do acordo em Washington na próxima semana, disse o Ministério do Comércio nesta quinta-feira.

Liu visitará Washington entre 13 e 15 de janeiro, disse Gao Feng, porta-voz do ministério.

Equipes de negociação de ambos os lados permanecem em comunicação sobre arranjos particulares da assinatura, completou Gao em entrevista.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em 31 de dezembro que a fase 1 do acordo comercial com a China seria assinado em 15 de janeiro na Casa Branca. Trump também disse que assinaria o acordo com “representantes de alto escalão da China”, e que ele depois viajaria a Pequim para iniciar as negociações sobre a próxima fase.

Os EUA lançaram uma guerra comercial contra Pequim há um ano e meio devido a alegações de práticas comerciais injustas, como roubo de propriedade intelectual dos EUA e subsídios que beneficiam empresas estatais chinesas.

A fase 1 do acordo alcançada no mês passado deve reduzir tarifas e ampliar as compras chinesas de produtos agrícolas, manufaturados e de energia dos EUA, lidando ainda com algumas questões de propriedade intelectual. Mas nenhuma versão do texto foi apresentada.

Reportagem de Gabriel Crossley