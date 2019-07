China diz que Trump errou ao ligar acordo comercial a desaceleração econômica

Presidente dos EUA, Donald Trump, durante reunião com vice-premiê chinês, Liu He, no Salão Oval da Casa Branca 04/04/2019 REUTERS/Jonathan Ernst

PEQUIM (Reuters) - A China rejeitou nesta terça-feira a sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Pequim precisa de um acordo comercial com os EUA porque sua economia está desacelerando, dizendo que isso é “totalmente falso” e que ambos os países querem um acordo.

Trump, em uma publicação no Twitter na segunda-feira, usou a desaceleração do crescimento econômico da China como evidência de que as tarifas dos EUA estão tendo “um grande efeito” e alertou que os EUA podem ampliar a pressão.

Dados oficiais mostraram que a expansão econômica da China desacelerou a 6,2% no segundo trimestre, ritmo anual mais lento em ao menos 27 anos. No primeiro semestre, a economia cresceu 6,3% sobre o ano anterior.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Geng Shuang, disse que o ritmo da economia no primeiro semestre não foi “um desempenho ruim” considerando a incerteza global e a desaceleração do crescimento mundial, e em linha com as expectativas.

O crescimento constante da China é bom para o mundo e também para os EUA, disse Geng em entrevista à imprensa.

“Quanto ao que os EUA chamaram de ‘como a economia da China está desacelerando a China espera urgentemente chegar a um acordo com o lado norte-americano’, isso é totalmente falso”, acrescentou.

Tanto a China quanto os EUA querem chegar a um acordo comercial, não apenas a China, disse Geng.