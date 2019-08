China revela tarifas retaliatórias sobre produtos dos EUA em meio a guerra comercial

Bandeiras da China e dos Estados Unidos 30/07/2019 REUTERS/Aly Song

PEQUIM (Reuters) - A China divulgou nesta sexta-feira tarifas de retaliação sobre cerca de 75 bilhões de dólares em mercadorias norte-americanas, adicionando mais 10% de tarifas sobre as já existentes, marcando a mais recente escalada de uma longa guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

A mais recente investida chinesa vem depois que os Estados Unidos anunciaram tarifas sobre mais 300 bilhões de dólares em produtos chineses, incluindo eletrônicos, programadas para entrarem em vigor em duas etapas, em 1º de setembro e 15 de dezembro.

O Ministério do Comércio da China informou em comunicado que adotará tarifas adicionais de 5% ou 10% sobre um total de 5.078 produtos originários dos Estados Unidos, que incluem produtos agrícolas, petróleo e aviões de pequeno porte. A China também está retomando as tarifas sobre carros e autopeças originários dos EUA.

“A decisão da China de implementar tarifas adicionais foi forçada pelo unilateralismo e protecionismo dos EUA”, disse o ministério chinês em comunicado, acrescentando que suas tarifas de retaliação também entrarão em vigor em dois estágios, em 1º de setembro e 15 de dezembro.

O assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro, disse à Fox Business News separadamente que as negociações comerciais com a China ainda serão feitas a portas fechadas.

O gabinete do representante de Comércio dos EUA não fez comentários imediatos sobre o anúncio das tarifas da China.

Por Judy Hua, Min Zhang e Se Young Lee