EUA e China concordam em buscar trégua comercial antes de G20, diz South China Morning Post

(Reuters) - Os Estados Unidos e a China concordaram em buscar uma trégua em sua guerra comercial antes da reunião entre os líderes dos dois países na cúpula do G20 deste fim de semana, informou nesta quinta-feira o South China Morning Post, citando fontes.

Detalhes do acordo, que evitaria uma próxima rodada de tarifas sobre mais 300 bilhões de dólares em produtos chineses, estão sendo preparados em comunicados à imprensa e serão divulgados de forma coordenada, e não em um comunicado conjunto, disse o jornal.

Segundo o South China Morning Post, o encontro do presidente chinês, Xi Jinping, com o norte-americano, Donald Trump, depende de os EUA concordarem com tal acordo, disseram fontes com conhecimento do assunto.

Trump deve se reunir com Xi em Osaka no sábado (horário local), disse um porta-voz da Casa Branca na quarta-feira.

Trump afirmou na quarta-feira que um acordo com Xi Jinping é possível neste fim de semana, mas que está preparado para adotar tarifas em praticamente todas as importações chinesas restantes se o dois países continuarem a discordar.

Reportagem de Aishwarya Nair em Bengalore