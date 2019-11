China corta taxa de juros para ajudar economia

XANGAI (Reuters) - A China reduziu nesta quarta-feira sua taxa de referência de empréstimos, como esperado, para reduzir os custos de financiamento de empresas e fortalecer uma economia afetada pela desaceleração da demanda e tarifas comerciais dos EUA.

O corte foi o segundo de uma taxa importante chinesa nesta semana e ocorreu um dia após o presidente do banco central do país, Yi Gang, afirmar que Pequim aumentaria o apoio ao crédito e reduziria as taxas de empréstimos reais, à medida que a pressão sobre a segunda maior economia do mundo aumenta.

Com o crescimento desacelerando para o menor ritmo em quase 30 anos e um acordo comercial parcial com os EUA se mostrando difícil, a China lentamente aumentou seu ritmo de flexibilização das políticas nas últimas semanas.

A taxa de um ano <CNYLPR1Y = CFXS>, estabelecida pelo Banco Popular da China com base em cotações de um painel de bancos, caiu para 4,15%, de 4,20% em outubro. A taxa de cinco anos foi reduzido a 4,80%, de 4,85%.

A LPR de um ano foi reduzida três vezes desde que se tornou a referência oficial de empréstimos em agosto, e os cortes duplos desta semana sugerem que o BC chinês está disposto a avançar com a redução dos custos de financiamento em toda a curva, apesar das pressões inflacionárias devido ao aumento dos preços da carne suína em razão do surto de peste suína africana.

Todos os 64 participantes de uma pesquisa feita pela Reuters nesta semana previram uma redução na taxa de um ano, que é definido no dia 20 de cada mês. Trinta e sete entrevistados também esperavam que a taxa de cinco anos fosse cortada pela primeira vez.

((Tradução Redação São Paulo; +55 11 56447764))