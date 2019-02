Secretário de Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, em Pequim 14/02/2019 REUTERS/Jason Lee

PEQUIM (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou em uma publicação no Twitter nesta sexta-feira que ele e o representante de Comércio, Robert Lighthizer, tiveram “encontros produtivos” com o vice-premiê da China, Liu He.

Mnuchin fez o comentário após dois dias de negociações comerciais de alto nível em Pequim com o objetivo de resolver a guerra comercial entre os dois países, mas não deu mais detalhes.

Reportagem de Michael Martina