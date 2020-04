Indústrias da China enfrentam forte queda nas encomendas para exportação em abril, mostram PMIs

Bandeira da China 29/04/2020 REUTERS/Thomas Peter

PEQUIM (Reuters) - As indústrias da China registraram um colapso nas encomendas para exportação em abril, mostraram pesquisas nesta quinta-feira, sugerindo que uma recuperação total parece estar distante uma vez que o coronavírus mantém fechadas grandes partes da economia mundial.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial de indústria da China caiu a 50,8 em abril ante 52 em março, informou a Agência Nacional de Estatísticas, mas permaneceu acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Analistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de 51.

O subíndice de encomendas de exportação para o maior exportador do mundo despencou a 33,5 em abril de 46,4 em março, com algumas fábricas registrando até mesmo cancelamento de encomendas após reabrirem, disse Zhao Qinghe, estatístico sênior da agência,

As encomendas de exportação na pesquisa privada do Caixin/Markit, também divulgada nesta quinta-feira, contraíram no ritmo mais forte desde a crise financeira global. A pesquisa, que foca principalmente em empresas pequenas e orientadas para exportação, mostrou que a atividade encolheu inesperadamente este mês.

O PMI de indústria do Caixin/Markit caiu a 49,4 em abril, de 50,1 em março

“Ainda é cedo demais para concluir que a economia chinesa está crescendo de novo”, disse Iris Pang, economista-chefe do ING.

Com o coronavírus sob controle internamente, a economia da China começou a reabrir com as autoridades relaxando as restrições.

O setor de serviços, que responde por 60% do PIB da China, também registrou expansão da atividade, com o PMI oficial subindo a 53,2 de 52,3 em março, mostrou a pesquisa da Agência Nacional de Estatísticas.

Reportagem de Stella Qiu, Lusha Zhang e Ryan Woo