Setor de serviços da China tem em julho pior crescimento em 5 meses

PEQUIM (Reuters) - O setor de serviços da China se expandiu em julho no ritmo mais lento em cinco meses em julho, apesar de uma forte alta nas encomendas de exportação, mostrou uma pesquisa privada nesta segunda-feira.

REUTERS/Jason Lee

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos serviços Caixin/Markit caiu para 51,6, menor leitura desde fevereiro, ante 52,0 de junho. A marca de 50 pontos divide crescimento de contração. O índice geral de serviços tem mostrado expansão a cada mês desde que foi iniciado em 2005.

Em julho, um subíndice para novas encomendas de exportação feitas com empresas de serviços chinesas voltou a se expandir, para uma máxima em três meses de 54,0, em comparação a 49,5 no mês anterior. A Caixin/Markit informou que as empresas consultadas comentaram que a forte demanda nos mercados internacionais apoiou a mais recente retomada de novos trabalhos do exterior.

No geral, os novos negócios permaneceram em grande parte estáveis, embora o subíndice tenha caído ligeiramente de 53,4 em junho para 53,2 em julho, sugerindo que uma série de medidas de apoio do governo para a economia no ano passado elevaram a demanda doméstica.

“Em geral, a economia da China mostrou sinais de recuperação em julho, graças aos cortes de impostos e taxas em grande escala, bem como ao apoio contínuo da política monetária e do investimento em infraestrutura do governo”, disse Zhengsheng Zhong, diretor de análise macroeconômica do CEBM Group, em comunicado que acompanhou a divulgação dos dados pela Caixin.

A pesquisa mostrou que a confiança das empresas para o próximo ano permaneceu inalterada em relação ao nível de junho, embora algumas companhias esperem que as condições de mercado relativamente fracas nos próximos meses possam pesar sobre a demanda.

O emprego no setor aumentou em um ritmo ligeiramente mais acelerado do que em junho. O índice de emprego tem mostrado expansão a cada mês desde setembro.

Os provedores de serviços chineses também registraram um sólido aumento nos custos no mês passado, com preços mais altos de materiais, pessoal e combustível superando os preços cobrados, já que várias empresas indicaram que as condições competitivas do mercado diminuíram o poder de definição de preços em geral.

Separadamente, um indicador oficial da semana passada mostrou que a atividade fora do setor manufatureiro cresceu em julho em seu ritmo mais lento em oito meses.

A intensificação da disputa comercial entre Estados Unidos e China se ampliou das áreas de tarifas sobre produtos para outras como o setor de equipamentos e serviços de telecomunicações.

Reportagem de Lusha Zhang, Roxanne Liu e Ryan Woo