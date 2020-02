O presidente chinês, Xi Jinping, durante reunião bilateral com Myanmar 18/01/2020 REUTERS/Nyein Chan Naing

PEQUIM (Reuters) - A China definitivamente será capaz de minimizar o impacto do surto de coronavírus e vai manter o ímpeto de desenvolvimento da economia do país, afirmou nesta quinta-feira o presidente, Xi Jinping, de acordo com a mídia estatal.

O país vai se esforçar para alcançar as metas de desenvolvimento deste ano, acrescentou Xi, em telefone com o primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad.