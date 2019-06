China diz que vai responder se EUA intensificarem tensão comercial

Bandeiras dos Estados Unidos e da China em Pequim 28/05/2019 REUTERS/Jason Lee

PEQUIM (Reuters) - A China vai responder com firmeza se os Estados Unidos insistirem em intensificar as tensões comerciais, afirmou o Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que mais tarifas estão prontas se nenhum acordo for alcançado na cúpula do G20 deste mês.

Trump tem afirmado repetidamente que está se preparando para encontrar o presidente chinês Xi Jinping, na cúpula em Osaka no final de junho, mas a China não confirmou.

Trump afirmou na semana passada que decidirá após a reunião dos líderes das maiores economias do mundo se levará a cabo a ameaça de impor tarifas sobre ao menos 300 bilhões de dólares em produtos chineses.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, mais uma vez não confirmou o encontro entre Xi e Trump no G20, afirmando que a informação será divulgada quanto estiver disponível para a pasta.

“A China não quer disputar uma guerra comercial, mas não temos medo de disputar uma guerra comercial”, disse ele, acrescentando que as portas da China estão abertas para negociações baseadas em igualdade.

“Se os EUA só querem intensificar os atritos comerciais, nós vamos responder firmemente e lutar até o fim.”

Reportagem de Michael Martina