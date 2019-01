Xi deve manter China em alerta máximo para eventos "black swan", diz Xinhua

Presidente chinês, Xi Jinping, em Taiwan 02/01/2019 REUTERS/Mark Schiefelbein

PEQUIM (Reuters) - A China deve manter seu alerta máximo para eventos “black swan”, enquanto os acontecimentos “grey rhino” devem ser evitados, disse o presidente do país, Xi Jinping, acrescentando que a economia enfrenta mudanças profundas e complicadas, informou a agência oficial de notícias Xinhua.

Um evento “black swan” envolve acontecimentos imprevistos que possuem consequências extremas, enquanto um “grey rhino” é uma ameaça óbvia, mas que geralmente é ignorada.

A China vai manter as operações econômicas dentro de um intervalo razoável e deve fazer uma avaliação minuciosa do impacto potencial nos mercados financeiros durante a elaboração de medidas econômicas, disse Xi em comentários durante uma reunião com os quadros provinciais e departamentais.

Ele acrescentou que a China vai avançar na legislação para inteligência artificial, modificação genética, veículos autônomos e drones.