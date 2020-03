Governo autoriza bancos associados ao FGC a captar por depósitos a prazo com garantia especial

BRASÍLIA (Reuters) - O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou medida que autoria instituições financeiras a captarem por meio de depósitos a prazo com garantia especial do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Segundo o BC nesta segunda-feira, essa modalidade de depósito a prazo é garantida pelo FGC até o limite de 20 milhões de reais por titular e foi um instrumento usado com sucesso para “dar liquidez ao mercado no momento de estresse provocado pelos efeitos da crise mundial de 2008 no Brasil”.

O chamado DPGE1 deve ter valor mínimo de emissão de 1 milhão de reais e prever prazo mínimo de 12 meses e máximo de vinte e quatro meses, sendo vedado o resgate antecipado.

O BC disse ainda que as instituições estão autorizadas a captar em DEPG1 o valor equivalente ao seu patrimônio líquido, limitado a 2 bilhões de reais por conglomerado, sendo que as emissões poderão ocorrer até o início de 2022.

Por Marcela Ayres