China convida negociadores comerciais dos EUA para nova rodada de discussões, diz WSJ

PEQUIM (Reuters) - A China convidou os principais negociadores comerciais dos Estados Unidos para uma nova rodada de negociações presenciais em Pequim em meio aos esforços para fechar ao menos um acordo parcial, informou nesta quinta-feira o Wall Street Journal, citando fontes não identificadas.

A matéria diz que o vice-premiê chinês, Liu He, convidou o representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, para uma reunião em Pequim, acrescentando que a China espera que a rodada de negociações possa acontecer antes do feriado de Ação de Graças nos EUA, na próxima quinta-feira.

Autoridades dos EUA indicaram que estão dispostos a se reunir pessoalmente, mas não se comprometeram com uma data, segundo a reportagem.

Entretanto, os negociadores estariam relutantes em viajar a menos que a China deixe claro que irá se comprometer em relação às questões de proteção da propriedade intelectual, transferência forçada de tecnologia e compras agrícolas, disse a matéria.

Reportagem de Stella Qiu e Se Young Lee