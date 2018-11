Confiança do comércio no Brasil sobe em novembro e atinge maior nível desde 2014, diz FGV

Consumidores passam por vitrine de loja em São Paulo 21/12/2016 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A otimismo causado pelo fim do período eleitoral aumentou e a confiança do comércio no Brasil registrou em novembro o maior nível em mais de quatro anos e meio, de acordo com a pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 6,9 pontos e chegou a 99,4 pontos na comparação com outubro, patamar mais elevado desde março de 2014.

“Os dois últimos resultados positivos da confiança do comércio sugerem que o pior pode ter ficado para trás. A alta expressiva de novembro confirma a recuperação da confiança do setor, um resultado que parece ter sido influenciado principalmente pela melhora das expectativas com o encerramento do período eleitoral”, disse em nota o coordenador da FGV/IBRE, Rodolpho Tobler.

Entretanto, ele alerta que novos avanços vão depender de uma continuidade da recuperação do mercado de trabalho e da redução adicional da incerteza.

A FGV explicou que 10 dos 13 segmentos pesquisados apresentaram alta na confiança, que foi influenciada tanto pela melhora da avaliação sobre a situação atual quanto pelas expectativas em relação aos próximos meses.

O Índice da Situação Atual (ISA-COM) subiu 5,1 pontos, passando para 93,3 pontos em seu segundo aumento consecutivo.

O Índice de Expectativas (IE-COM) também apresentou melhora pelo segundo mês seguido, subindo 8,4 pontos e registrando 105,5 pontos em novembro.

A confiança do comércio acompanha a confiança do consumidor, que registrou seu maior nível em quase quatro anos e meio em novembro, informou a FGV na segunda-feira.

Por Stéfani Inouye