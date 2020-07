Confiança do consumidor no Brasil mostra recuperação pelo 3° mês consecutivo, diz FGV

Consumidora em supermercado de São Paulo. REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança do consumidor no Brasil registrou um terceiro mês consecutivo de alta em julho, aproximando-se de níveis pré-pandemia em meio à melhora das expectativas econômicas, informou nesta sexta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) registrou alta de 7,7 pontos em julho, para 78,8 pontos. Agora, o índice está 9 pontos abaixo de sua leitura de fevereiro, quando o coronavírus ainda não havia afetado a economia brasileira.

“A confiança dos consumidores manteve em julho a tendência de recuperação, motivada principalmente pela melhora das expectativas em relação à economia”, disse em nota Viviane Seda Bittencourt, coordenadora das sondagens da FGV Ibre.

“Mas, apesar de acreditar numa recuperação da economia no segundo semestre, o consumidor continua insatisfeito com a situação presente e ainda não enxerga a melhora de suas finanças pessoais no horizonte de seis meses”, completou, citando temores sobre desemprego e perda de renda entre os consumidores.

Em julho, o Índice de Expectativas (IE), que mede a percepção do consumidor sobre os próximos meses, teve alta de 12,3 pontos, a 85,1 pontos, acumulando ganho de 30,1 pontos nos três últimos meses e revertendo dois terços das perdas registradas no primeiro quadrimestre de 2020.

Já o Índice de Situação Atual (ISA) teve variação positiva de 0,4 ponto, a 71,0 pontos, seu maior valor desde março.

O indicador que mede a satisfação presente dos consumidores com a economia avançou 0,7 ponto, a 73,9 pontos, enquanto o indicador que mede a satisfação com a situação financeira familiar subiu 0,2 ponto, para 68,7 pontos, ambos ainda próximos a suas mínimas históricas.

A melhora da confiança do consumidor acontece em meio à flexibilização de várias medidas de combate ao coronavírus em importantes centros econômicos do Brasil.