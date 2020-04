Prévia da Confiança da Indústria aponta maior queda mensal da série histórica em abril, a nova mínima recorde

Fábrica de alumínio em Pindamonhangaba, SP 19/06/2015 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) indica queda para o menor valor da série histórica no mês de abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, com os efeitos econômicos prejudiciais do coronavírus elevando o pessimismo dos empresários.

A prévia da Sondagem da Indústria de abril de 2020 aponta recuo do ICI de 39,5 pontos em relação ao resultado de março, para 58,0 pontos. Caso a projeção se confirme, o índice apresentará a maior queda mensal já registrada, recuando para uma mínima recorde da série histórica.

Segundo a FGV, “a queda da confiança em abril é resultado da forte deterioração da percepção dos empresários em relação à situação atual, e do pessimismo em relação aos próximos três e seis meses”.

O Índice de Expectativas deve apresentar queda de 47,3 pontos em abril, para 48,9 pontos, e o Índice de Situação

Atual deve perder 31,0 pontos, ficando em 67,8 pontos.

No Brasil todo, empresas e indústrias seguem fechadas em meio a medidas de contenção da pandemia de coronavírus, que deve levar à maior recessão global desde a Grande Depressão dos anos 1930.