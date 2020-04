Confiança de serviços no Brasil despenca a mínima da série histórica em abril, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do Brasil caiu a seu menor nível da série histórica no mês de abril, em mais uma evidência dos profundos impactos econômicos da pandemia de coronavírus, com a ampla incerteza entre os empresários ofuscando qualquer perspectiva de recuperação no curto prazo.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou nesta terça-feira que o ICS recuou 31,7 pontos em abril, para 51,1 pontos, mínima da série histórica iniciada em junho de 2008. No ano de 2020, o índice já acumula queda de 45,1 pontos.

O Índice de Situação Atual (ISA-S), que mede a percepção dos empresários sobre o contexto do momento, caiu pelo quarto mês consecutivo, a 55,5 pontos, menor nível já registrado.

Já o Índice de Expectativas (IE-S) despencou 33,5 pontos, para 47,3 pontos, também tocando uma mínima da série histórica.

“Os efeitos da pandemia se tornam cada vez mais claros no setor de serviços”, disse em nota Rodolpho Tobler, economista da FGV IBRE.

“A percepção dos empresários sobre a situação atual (...)também despencou, juntando-se ao ritmo de piora das expectativas. O cenário para o curto prazo é de elevada incerteza e ainda sem perspectivas de recuperação, dada a fraca demanda e a provável deterioração do mercado de trabalho”, completou.

As medidas de distanciamento social para conter a disseminação do coronavírus forçaram diversas empresas no mundo todo a fecharem suas portas, e a paralisação das atividades deve levar à maior recessão global desde a Grande Depressão.